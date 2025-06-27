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01:54, 27 июня 2025

Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу о финансировании боевиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Транзакции жителя Кабардино-Балкарии в 2020 году стали поводом для возбуждения уголовного дела о финансировании терроризма, мужчина находится в СИЗО. 

Уголовное дело против 44-летнего жителя Нальчика возбуждено по материалам республиканского управления ФСБ. 

Согласно версии следствия, в 2020 году мужчина осуществил несколько денежных переводов через банковское приложение, перечислив деньги на счета предполагаемых “организаторов канала финансирования террористической деятельности и участников международной террористической организации”. 

Следователи полагают, что эти перечисления он проводил умышленно “с целью содействия террористической деятельности”, говорится в сообщении на сайте республиканского управления Следкома.

Подозреваемому назначена мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве. Статья о финансировании террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. 

Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что житель Ставропольского края был арестован в июне по обвинению в сборах денег для участников международной террористической организации. 

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Автор: "Кавказский узел"

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