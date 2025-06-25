Обвиняемые в атаке на военных в Чечне приговорены к длительным срокам

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Суд приговорил к 21 году колонии Тахира Бегельдиева и к 24 годам колонии Вахита Хамзатханова, признав их участниками нападения боевиков Басаева на военнослужащих в Чечне в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", жителю Чечни Вахиту Хамзатханову и жителю Ставрополья Тахиру Бегельдиеву было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ. Прокурор потребовал приговорить Тахира Бегельдиева к 25 годам колонии строгого режима, Вахита Хамзатханова – к 28 годам колонии строгого режима.

В октябре 1999 года в станице Червленной Шелковского района боевики Шамиля Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих Минобороны, в результате 15 человек погибли, 28 были ранены. По версии следствия, Хамзатханов и Бегельдиев лично участвовали в обстреле, целенаправленно стреляя по военнослужащим. Подсудимые не признали вину.

Южный окружной военный суд признал Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова виновными в нападении на военнослужащих в 1999 году, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы суда.

"Хамзатханову путем частичного сложения наказаний назначено 24 года в исправительной колонии строгого режима, Бегельдиеву - 21 год в исправительной колонии строгого режима", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, в марте 2021 года Тахир Бегельдиев был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Суд пришел к выводу, что Бегельдиев в июле 1999 года добровольно примкнул к боевикам Шамиля Басаева и принял активное участие в нападении на Дагестан.

Уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.