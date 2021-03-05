Два жителя Ставрополья осуждены по делу о нападении на Дагестан

05 марта 2021, 19:10

Суд признал виновными в посягательстве на жизнь военнослужащих при вторжении в Дагестан двух жителей Ставропольского края. Тахир Бегельдиев приговорен к 14 годам лишения свободы, Нариман Отепов - к 13 годам.

Как писал "Кавказский узел", силовики в июне 2020 года задержали двух жителей Ставропольского края по подозрению в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Дело направлено в Южный окружной военный суд, сообщила 3 февраля Генпрокуратура.

Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

Жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов признаны виновными в посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщил сегодня Следком.

Следствием и судом установлено, что в середине июля 1999 года Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав группировки под руководством Шамиля Басаева и приняли активное участие в нападении на Ботлихский район Дагестана, в результате которого убиты 33 человека, ранения получили 34 человека, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд приговорил Бегельдиева к 14 годам лишения свободы, Отепова – к 13 годам лишения свободы, они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщил сегодня "Интерфакс".

По уголовному делу о нападении на Дагестан 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Следком проверяет причастность к нападению двух подозреваемых, сообщило РИА "Новости".

Статья 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь военнослужащих) предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы или смертной казни. Комментариев осужденных или их официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".