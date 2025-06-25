Обвиняемые в атаке на военных в Чечне отказались признать вину

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Гособвинитель потребовал приговорить к 25 и 28 годам лишения свободы Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова, которых следствие считает участниками нападения на военнослужащих в Чечне в 1999 году. Подсудимые отказались признать вину.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года поступило в суд дело жителя Чечни Вахита Хамзатханова и жителя Ставрополья Тахира Бегельдиева, которых следствие считает участниками нападения на российских военнослужащих в станице Червленной в 1999 году. Обоим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ.

В октябре 1999 года в станице Червленной Шелковского района боевики Шамиля Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих Минобороны, в результате 15 человек погибли, 28 были ранены.

Прокурор на заседании Южного окружного военного суда попросил признать Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова виновными, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы суда.

По его словам, обвинитель запросил для Бегельдиева 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а для Хамзатханова - 28 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Кроме того, обоих предложено оштрафовать на 500 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

По версии следствия, оба подсудимых лично участвовали в обстреле, целенаправленно стреляя по военнослужащим. Свою вину они не признали, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Напомним, в марте 2021 года житель Ставрополья Тахир Бегельдиев был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Суд пришел к выводу, что Бегельдиев в июле 1999 года добровольно примкнул к боевикам Шамиля Басаева и принял активное участие в нападении на Ботлихский район Дагестана.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Басаева и Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно

Уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.