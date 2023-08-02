02 августа 2023, 13:51

Дошло до суда дело еще двух обвиняемых в нападении на российских военных в Чечне

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В Южный окружной военный суд поступило дело Вахита Хамзатханова и Тахира Бегельдиева, обвиняемых в нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

Как писал "Кавказский узел", в апреле ФСБ отчиталась о том, что бывший участник группировки Басаева и Хаттаба задержан в Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве 15 военных.

В октябре 1999 года в станице Червленной Шелковского района группы Шамиля Басаева и Хаттаба, по данным правоохранителей, напали на военнослужащих войсковой части Минобороны России, в результате чего 15 человек погибли, 28 были ранены.

Дело Вахита Хамзатханова и Тахира Бегельдиева, обвиняемых в нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне, где погибли 15 человек, поступило в Южный окружной военный суд.

"Дело в отношении жителей Чеченской Республики Вахита Хамзатханова и Ставропольского края Тахира Бегельдиева поступило в суд", - цитирует сегодня представителя суда ТАСС.

По версии следствия, обвиняемые в 1999 году вступили в группировку Басаева и Хаттаба и в ее составе рано утром 4 октября того же года в станице Червленной напали на российских военных. Подсудимым было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК России (участие в банде), ст. 279 УК (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих).

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Примечание:

"Житель Ставрополья задержан по делу об атаке Басаева на Дагестан", "Янгулбаев опроверг родство семьи беженцев из Чечни с Басаевым", "Дочь и внук Шамиля Басаева столкнулись в Германии с угрозой депортации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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