Защита жителя Сочи указала на фальсификацию дела о рейде Басаева на Дагестан

05 июля 2021, 13:53

Житель Краснодарского края Александр Пономаренко обвиняется в участии в нападении на Ботлихский район Дагестана на основании показаний двух свидетелей, один из которых засекречен. Второй свидетель, Рустам Исмаилов, был осужден по аналогичному делу и часто привлекается следствием для фабрикации уголовных дел, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодарского края Александр Пономаренко был задержан в апреле и арестован по обвинению в участии в группировке Басаева и Хаттаба, совершившей нападение на Дагестан в 1999 году. По версии следствия, в середине июля 1999 года Пономаренко добровольно примкнул к группировке и принимал участие в захвате ряда населенных пунктов Ботлихского района Дагестана с целью "нарушения территориальной целостности Российской Федерации". Родственники жителя Кубани назвали обвинение сфабрикованным, отметив, что итоги проверки на детекторе лжи говорят в пользу невиновности. Адвокат обратился в Следком с заявлением о применении к Пономаренко пыток с целью получить принание в преступлениях, которых он не совершал.

Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, указано в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

38-летнего Александра Пономаренко из Сочи обвиняют в том, что летом 1999 года он участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана в составе незаконных вооружённых формирований (НВФ) Шамиля Басаева и Хаттаба. Его брат Иван Пономаренко, обратившийся в Правозащитный центр "Мемориал"*, утверждает, что дело сфальсифицировано, а признание выбивали при помощи пыток. Пономаренко свою вину отрицает. Он и его родные утверждают, что он никогда не был в Дагестане и не имел отношения ни к каким вооружённым формированиям. Пономаренко содержится в ставропольском СИЗО-1, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

По версии обвинения, в конце июня 1999 года Александр Пономаренко вступил в незаконное вооруженное формирование "Ногайский джамаат", которое возглавлял уроженец Ставропольского края Муслим Кельдимуратов. До конца июля 1999 года эта группа под руководством Шамиля Басаева проходила подготовку по подрывному и снайперскому делу рядом с селом Сержень-Юрт Шалинского района Чечни. В августе 1999 года различные вооружённые группировки, в том числе "Ногайский джамаат", объединились под руководством Басаева и Хаттаба и вторглись в Ботлихский район Дагестана для создания там независимого от России исламского государства. Там Пономаренко, по версии следствия, участвовал в вооружённых нападениях на российских военнослужащих. Его причастность подтверждается "показаниями свидетелей и материалами оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России и ГУ МВД России по Ставропольскому краю", говорится в пресс-релизе центре.

Сестра Александра Ольга Брязгунова ранее отправила сообщение на аккаунт "Кавказского узла" в Telegram. "Сегодня, 27.05.2021 года, состоялся суд по жалобе адвоката о незаконном уголовном преследовании в отношении Пономаренко. Адвокат указал, что в протоколе опроса свидетеля Исмаилова (фигурирует почти во всех делах) отождествление по фото не может быть доказательством, так как на фото абсолютно не Пономаренко А. А. Ко всему прочему, Пономаренко А. А. проходил проверку на полиграфе в 2013 году на причастность к экстремистским или террористическим преступлениям в г. Сочи УФСБ России, перед Олимпиадой. О чем не знали даже мы, родные. Проверка никакой значимой информации не показала. Что также доказывает непричастность Пономаренко А. А. к событиям 1999 года. Да и просто полный абсурд все "доказательства" следствия", - написала она. Читатели "Кавказского узла" могут писать на sms-сервис. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Один из свидетелей, "Карпов", засекречен, второй, уроженец Ставропольского края Рустам Исмаилов, якобы опознал Пономаренко по фотографии. Свидетели рассказали на предварительном следствии, что они были в одной группировке в 1999 году и нападали в Дагестане на российских военнослужащих. Александр тогда якобы исповедовал радикальный ислам и называл себя Сулейманом. Однажды в разговоре он назвал своё настоящее имя, и они его запомнили, указано в сообщении на сайте центра.

Пономаренко утверждает, что на фотографии, по которой его опознавал Исмаилов и экспертизу которой ещё не провели, изображён не он, с Исмаиловым он не знаком и никогда не был в Дагестане. На этом настаивает и его брат Иван. Более того, Александр, как и вся его семья, исповедует христианство, его двухгодовалую дочь крестили в мае, говорится в сообщении.



Рустам Исмаилов, который дал показания на Пономаренко, был осуждён в 2018 году на семь лет лишения свободы по аналогичному делу и отбывает срок наказания в исправительной колонии. Он заключил соглашение со следствием, его дело было выделено в отдельное производство. Исмаилова дал показания по делу Пономаренко за день до задержания Александра, 28 апреля, а "Карпов" — 27 апреля.



Второй адвокат Александра Нарине Айрапетян, которая вступила в дело в июне, утверждает, что показания обоих свидетелей легли в основу многих обвинительных приговоров людям, которым вменяли участие в вооружённом конфликте в Ботлихском районе в 1999 году. Она участвовала как минимум в четырёх уголовных делах, в которых Исмаилов был свидетелем обвинения. По мнению Айрапетян, следствие использует его для фабрикаций уголовных дел. Например, Исмаилов дал показания в деле жителя Ставропольского края Батырбека Юмартова, которого осудили в Дагестане за участие в тех же событиях. Во время очной ставки в октябре 2019 года Исмаилов передал Юмартову записку, в которой признался, что его вынудили дать показания против него, угрожая пытками. Тот передал её адвокату Айрапетян, представлявшей его интересы. Подлинность записки была подтверждена почерковедческой экспертизой, говорится в сообщении правозащитного центра.

Дела об участии в действиях банд Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее адвокат Нарине Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла". "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно - три засекреченных свидетеля и два открытых", - рассказала адвокат. Она подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении совершенно невиновных людей. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. И это сплошь и рядом - на данный момент пять человек уже осудили. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который сейчас отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал никогда", - заявила Айрапетян.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в размещенной на "Кавказском узле" "Хронике террора".

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