Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане

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Власти Дагестана отчитались о блокировке Telegram-канала, который публиковал сообщения о возможном теракте на стадионе в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана с декабря 2024 года используют Telegram через VPN. 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]". Доступ к мессенджеру к моменту этого заявления отсутствовал уже несколько месяцев, указали, местные жители.

Дагестанский Центр управления регионом рапортовал сегодня о блокировке Telegram-канала, который распространял информацию о возможных терактах в Махачкале.

В публикациях канала заявлялось, что теракт может произойти на стадионе "Труд". Канал заблокировали "по сигналу" ЦУР.

Власти проводят "постоянный мониторинг онлайн-пространства, чтобы оперативно выявлять и блокировать ресурсы, распространяющие недостоверную информацию и представляющие угрозу стабильности", приводит пресс-служба ЦУР слова руководителя ведомства Исрафила Исрафилова.

В мае власти Дагестана аналогичным образом заблокировали Telegram-канал с угрозами о терактах в полицейских участках и школах, отмечает сегодня РИА "Новости".

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