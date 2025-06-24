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Кавказский узел

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20:54, 24 июня 2025

Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дагестана отчитались о блокировке Telegram-канала, который публиковал сообщения о возможном теракте на стадионе в Махачкале. 

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана с декабря 2024 года используют Telegram через VPN. 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]". Доступ к мессенджеру к моменту этого заявления отсутствовал уже несколько месяцев, указали, местные жители.

Дагестанский Центр управления регионом рапортовал сегодня о блокировке Telegram-канала, который распространял информацию о возможных терактах в Махачкале.

В публикациях канала заявлялось, что теракт может произойти на стадионе "Труд". Канал заблокировали "по сигналу" ЦУР. 

Власти проводят "постоянный мониторинг онлайн-пространства, чтобы оперативно выявлять и блокировать ресурсы, распространяющие недостоверную информацию и представляющие угрозу стабильности", приводит пресс-служба ЦУР слова руководителя ведомства Исрафила Исрафилова. 

В мае власти Дагестана аналогичным образом заблокировали Telegram-канал с угрозами о терактах в полицейских участках и школах, отмечает сегодня РИА "Новости".

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Автор: "Кавказский узел"

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