Приостановлена работа аэропорта Волгограда

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 июля в Волгоградской области были уничтожены и перехвачены девять дронов, отчиталось Минобороны РФ. Атака привела к задержке движения поездов в регионе. В аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Это сделано "для обеспечения безопасности полетов", пояснил пресс-секретарь Росавиации. К 07.35 мск ограничения были сняты.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщил сегодня после полуночи пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

О том, что аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы, проинформировал также "Интерфакс-Юг". Об ограничениях в аэропортах других регионов юга России пока не сообщалось.

"Кавказский узел" писал, что рано утром 26 июля в аэропортах Владикавказа и Грозного также вводились ограничения на прием и отправление рейсов. Спустя несколько часов ограничения были сняты, однако менее чем через час введены повторно. Вскоре ограничения были отменены, но уже в 11.41 мск вновь введены - на этот раз только в аэропорту Грозного. Таким образом, аэропорт Грозного трижды приостанавливал работу. За это время военные сбили в Северной Осетии четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

В ночь на 25 июля в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Сочи также были введены ограничения на прием и отправление самолетов. В тот же день ограничения были сняты.

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