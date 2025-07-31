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12:48, 31 июля 2025

Использование воды из-под крана разрешено в Дагестане после массового отравления

Вода из-под крана. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Магарамкентского района сняли запрет на использование подаваемой жителям воды в пяти селах и разрешили работу детсадов после массового отравления жителей.

Как писал "Кавказский узел", не менее 392 жителей Магарамкентского района заразились кишечной инфекцией после употребления водопроводной воды. Причиной отравления стали отсутствие обработки воды и многочисленные нарушения на водопроводе, подтвердил 13 июля Роспотребнадзор Дагестана. К 21 июля все пострадавшие были выписаны из больницы.

Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности", призвав главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". 

Качество подаваемой питьевой воды соответствует санитарным нормам, сообщил глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов. Власти района приняли решение снять запрет на использование воды в пяти селах района и возобновить работу детских садов.

Также районные власти рекомендовали активизировать разъяснительную работу о необходимости вакцинации, контролировать своевременный вывоз мусора с территории сел, продолжать проверку состояния системы питьевого водоснабжения "Джепель-Гильяр-Куйсун-Магарамкент" постоянно и проводить хлорирование питьевой воды на источниках вблизи села Джепель.

При этом власти подчеркнули, что питьевая вода должна быть кипяченой. 

Напомним, что до конца суток 11 июля жителям района было запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях. Хотя в сёла привозят питьевую воду, в гигиенических целях приходится использовать и водопроводную воду, несмотря на запрет, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. "Продолжаем стирать вещи водопроводной водой, а как быть иначе? У нас трое детей, вручную все вещи на постираешь, и где взять столько чистой воды?" – сказала, в частности, жительница Магарамкента Марьям.

За почти пять лет, в течение которых Меликов возглавляет республику (с октября 2020 года), в Дагестане неоднократно происходили массовые отравления водопроводной водой.

Так, в июне 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения стала водопроводная вода. В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. По итогам расследования уголовного дела руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты.

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Автор: "Кавказский узел"

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