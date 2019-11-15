Пользователи соцсетей раскритиковали возведение постов на границе Чечни и Дагестана

15 ноября 2019, 23:30

Открытие в Шелковском районе Чечни стационарных постов силовиков на границе с Дагестаном менее чем через год после предложения Рамзана Кадырова убрать КПП на Северном Кавказе пользователи соцсетей сочли непоследовательным. Местные жители опасаются, что блокпосты осложнят передвижение между республиками. Власти Чечни пояснили постройку зданий постов необходимостью контролировать участок границы с Дагестаном.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убрать все блокпосты на дорогах между регионами Северного Кавказа. Глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков возразил, что контрольно-пропускной пункт "Чермен" необходимо не только сохранить, но и укрепить. "Чермен" продолжил работу в 2019 году, а в сентябре на посту произошел инцидент: во время остановки пассажирского автобуса Назрань - Петербург между силовиками и водителем и его сыном случилась потасовка.

В приграничном с Дагестаном Шелковском районе Чечни открыли здания двух новых стационарных постов чеченской полиции. Это позволит улучшить качество работы полицейских и обеспечить надежный контроль за многокилометровым участком административной границы с Ногайским и Тарумовским районами Дагестана, заявили 13 ноября в МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Стационарные посты называются "Кордон-50" и "Кордон-60". Они расположены на территориях, которые граничат с Ногайским и Тарумовским районами Дагестана. "Посты оборудованы всем необходимым как для работы, так и размещения и отдыха личного состава, а также размещения транспортных средств. Раньше здесь имелись два небольших блокпоста, выложенные из бетонных блоков, которые были возведены еще в начале военных действий в республике, и не имелось элементарных бытовых условий", - пояснил представитель ведомства.

Руководство МВД Чечни в ходе церемонии открытия постов подчеркивало, что они "позволят обеспечить полный контроль над 9-километровым участком границы с соседней республикой".

Сотрудник местного ОВД рассказал, что через посты на границе Дагестана и Чечни каждый день проезжают до 200 автомобилей. Легковые автомобили проверяются выборочно, грузовики - в обязательном порядке. "Если скот или мясо везут, надо чтобы были сопроводительные документы и справки от ветслужб, другой товар – тоже нужны чтобы имелись все документы", - рассказал сотрудник полиции Рамзан корреспонденту "Кавказского узла".

"Посты полиции особо не мешают, они в основном грузовики и фуры поверяют, а легковые автомобили нечасто. Новые КПП открыли, начальство из Грозного приезжало, какое-то время там движении было закрыто", - рассказал житель Шелковского района Чечни Исмаил.

Жители Чечни и пользователи соцсетей припомнили Кадырову инициативу ликвидации КПП на Кавказе

Некоторые жители Чечни выразили недоумение в связи с открытием новых контрольно-пропускных пунктов. "Мне непонятна логика нашего руководства: сами же наши власти выступали за то, чтобы убрать все посты между республиками, и при этом сами же строят добротные здания КПП по периметру. Никаких значимых функций эти посты на границах не несут, разве что создают людям проблемы с передвижением. Кому надо, тот любой пост объедет или проедет без проблем", - уверен местный предприниматель Абу.

Бизнесмен занимается поставками товара из других регионов и считает передвижение по территории Дагестана и Чечни наиболее проблемным. "Из Астрахани товар вожу, Волгограда, других мест. Там никаких проблем не бывает, но вот стоит пересечь границу с Дагестаном или Чечней - останавливают на каждом КПП, документы проверяют, фуру полностью досматривают", - заявил он.

Репортаж ЧГТРК "Грозный" об открытии обновленных постов полиции на границе Чечни и Дагестана был опубликован 13 ноября в Instagram. По состоянию на 22.05 мск пост набрал 2607 отметок "нравится" и 36 комментариев. Часть пользователей также выразила недоумение, что после заявления Рамзана Кадырова о ненужности блокпостов Чечня открывает новые КПП на границах.

"Регионам Северного Кавказа необходимо избавиться от блокпостов на административных границах [...] Пользы практически нет. Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе, люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты", - написал Кадыров 6 декабря 2018 года в своем Telegram-канале.

"Кадыров же говорил, что посты не нужны!!! Убрать их быстро!" - написал patriotkavkazza.

"Накаляют ситуацию, зачем это все нужно! И без этих постов же вроде справлялись, никакой необходимости не было!" - заявил omar.chp. "Зачем нужны эти КПП, в Европе даже между странами их нет", - написал ruslan.dikaev.i. "Потому что мы братья мусульмане", - иронично ответил ему gipo_krat. "То просите других убрать посты, то сами ставите новые посты. Вроде в одной стране живем зачем эти посты?" - недоумевает totsamiiy.

"Если мы просим убрать Черменский пост, зачем здесь ставить?" - задал вопрос eldars777. "Потому что это совсем разные вещи. Чермен - это как целая погранзастава, где заставляют всех регистрироваться, с пунктов взвешивания грузовых авто. Это же просто пост ДПС, который в случае чего будет мобильным пунктом реагирования", - ответил ему muslim_sk.

Информация об открытии двух КПП на административной границе Чечни появилась также в группе "Къонахийн Мохк" в соцсети "ВКонтакте. "Наши просили убрать все посты, но никто не поддержал. Правильно сделали, давно пора, и надо поставит со стороны Ингушетии, где раньше и был КПП", - написал Takkhmasar Etskiev.

"У нас свободный въезд только в Ингушетию. В Дагестан едешь - регистрацию проходи, в сторону Ставрополя - регистрацию проходи, то же самое в Осетию. Как только выезжаешь за Кавказ, тебя ни один не останавливает", - написал Hasan Nohcho.

Предложение Кадырова вызвало дискуссии о необходимости блокпостов

Комитет "Матери Беслана" в своем обращении на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева от 19 февраля 2019 выразил обеспокоенность "заявлениями ряда общественных деятелей по поводу ликвидации блокпостов на административных границах республик Северного Кавказа". "Считаем, что проблема безопасности на Северном Кавказе остается по-прежнему первостепенной и поэтому особенно актуальной. В связи с этим у нас вызывает недоумение развернувшаяся активно-агрессивная дискуссия в соцсетях в поддержку предложения главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова о ликвидации блокпостов на административных границах субъектов СКФО (...) Нам достоверно известно о необходимости функционирования КПП "Чермен"", - говорится в документе.

Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу поддержало позицию "Матерей Беслана" о целесообразности сохранения черменского поста. "Обращение признано целесообразным. Руководство Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу выражает вам благодарность за активную гражданскую позицию", - сообщается в ответе ведомства, обнародованном в апреле 2019 года.

Инциденты на блокпосту "Чермен" поддерживают напряженность в отношениях между жителями Ингушетии и Северной Осетии, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, регистрации и досмотры на КПП препятствуют развитию связей между республиками и народами и сопровождаются нарушением прав на свободу передвижения.

Посты расположены вдалеке от места конфликта из-за сноса дорожных знаков

Пользователи соцсети, комментируя возведение КПП, вспомнили летний конфликт. "Зато дорожные знаки, никому не приглянутся!" - написала zara_nevajno.

"Речь идет о двух КПП, которые расположены на границах по дороге Кизляр - Терекли - Мектеб. Эти КПП не имеет отношении к той дороге, вокруг которой летом произошла конфликтная ситуация", - написал 14 ноября блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

На границе Шелковского района Чечни и Тарумовского района Дагестана летом 2019 года произошел конфликт из-за дорожных указателей. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью "Шелковской район" на окраине города.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" пишущим оскорбительные комментарии.

12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о том, как демаркация границы вызвала конфликт, где главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".