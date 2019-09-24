Инцидент на Черменском посту дал повод для критики блокпостов на Северном Кавказе

24 сентября 2019, 05:42

Водитель автобуса из Ингушетии оштрафован и отпущен после конфликта с силовиками на КПП "Чермен", сообщили в Министерстве по делам национальностей республики. Контрольно-пропускные пункты на границе между республиками Северного Кавказа раздражают людей и осложняют межнациональные отношения, считает правозащитник Магомед Муцольгов.

Об инциденте, произошедшем 19 сентября на КПП "Чермен", сообщил в группе "Объединенный кавказский форум" в соцсети Facebook пользователь Урус Курскиев. По данным на 5.42 мск сегодня, 24 сентября под публикацией стоит 199 комментариев, она набрала 97 отметок "Нравится", 68 отметок "Возмутительно" и 22 отметки "Сочувствую".

Полицейский пост КПП-105 на восточной окраине селения Чермен Пригородного района на границе с Ингушетией существует еще с 1975 года, в середине 90-х годов он приобрел статус федерального. Здесь в одной точке сходятся четыре дороги – со стороны Беслана, Назрани, поселка Майского и селения Чермен.

В сообщении сказано, что пассажирский автобус, следовавший из Назрани в Санкт-Петербург, был остановлен на КПП для проверки.

"В связи с тем, что при осмотре багажного отделения было обнаружено значительное количество сумок и посылок, которые невозможно досмотреть якобы без вскрытия упаковки, сотрудниками поста было принято решение задержать автобус для тщательной проверки, что само по себе вызывает возмущение и раздражение со стороны пассажиров и водителя", - говорится в сообщении.

После этого между водителем автобуса и сотрудниками КПП произошел скандал, переросший в потасовку. Водитель Микаил Аушев и его сын Магомед-Амин были задержаны. В отношении них, говорится в сообщении, возбуждены уголовные дела по статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

В Миннаце Ингушетии опровергли межнациональную подоплеку конфликта

Министерство по делам национальной Ингушетии после инцидента на КПП обратилось с официальным сообщением к жителям республики и назвало распространяемые в Интернете сведения недостоверными.

«В социальных сетях и Интернете распространяется недостоверная информация о том, что после произошедшего инцидента на ФКПП «Чермен» с участием Аушева Микаила Мухажировича и его сына Аушева Магомед-Амина данные лица были задержаны, и что принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Доводим до сведения жителей, что руководство министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия выехало на место происшествия, после проведения всех необходимых мероприятий данный инцидент был урегулирован», - говорится в сообщении, опубликованном 21 сентября на официальной странице Миннаца в соцсети Instagram. Под публикацией по данным на 5.42 мск сегодня, 24 сентября стоит 33 отметки "Нравится", комментариев нет.

Руководитель пресс-службы министерства Альберт Зангиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Микаил Аушев находится дома.

«Микаил Аушев к нам обратился. Он написал, что он дома, выразил благодарность МВД, Миннацу. Его не арестовали, лишь оштрафовали на тысячу рублей за административное правонарушение. Он был в дороге несколько тысяч километров, ехал из Санкт-Петербурга. У него просто не выдержали нервы», - сообщил он.

По его словам, Аушеву действительно хотели предъявить обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

«Руководство ведомства под свою ответственность ходатайствовало о наложении административного штрафа и урегулировании конфликта. Аушев заверил, что такое происходит в первый и в последний раз», - сказал Зангиев.

Относительно вопроса о функционировании КПП "Чермен" он отметил, что "у министра в ближайшее время планируется встреча с руководством МВД и министерством по делам национальностей Северной Осетии".

В МВД Северной Осетии инцидент на КПП «Чермен» не прокомментировали, отметив, что работа контрольно-пропускного объекта находится в подведомственности Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Это [происшествие] относится к ведению СКФО, это им подследственно», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" и. о. начальника пресс-службы МВД Зарина Кочиева.

Микаил Аушев отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" подробности инцидента.

«Там все решено. Я не хочу говорить. Угрозы не поступали. Административное дело закрыли, все нормально, все решено», - сказал он.

Правозащитник назвал КПП между республиками Северного Кавказа раздражителями для граждан

По словам руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, жители Ингушетии высказывают возмущение в связи с процедурами, которыми их подвергают на КПП.

"Необоснованная и незаконная проверка паспортов и требование прохождение регистрации на КПП, досмотр транспортных средств, осуществляемый вне юридических и правовых норм, напрягают обстановку на Северном Кавказе и осложняют межнациональные отношения в регионе", - сказал он 23 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, российская государственная граница "намного меньше укреплена, чем границы между субъектами РФ на Северном Кавказе".

«Понятно, что на постах у водителей возникают проблемы. У людей требуют незаконных вещей, какие-то регистрации, проверки паспортов. Зимой и летом человек должен выходить из автобуса, какие-то рентгены транспорта. Люди ждут на морозе, пока проверят автобус. Не видел, чтобы они задерживали преступников, но я знаю, что возмущаются не только жители Ингушетии и Чеченской Республики. Их уполномоченный по правам человека даже требовал закрытия постов», - рассказал Муцольгов.

В декабре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убрать все блокпосты на дорогах между регионами СКФО, однако министр внутренних дел по Северной Осетии Михаил Скоков с ним не согласился. По его мнению, пост "Чермен", напротив, нужно даже укрепить. О целесообразности сохранения Черменского поста также сообщили "Матери Беслана", которые заявили, что видят в нем "некую гарантию безопасности".

По мнению правозащитника, такие посты по всему Северному Кавказу дестабилизируют ситуацию.

«Для меня - из личной практики - эти посты вредоносны из-за этих унизительных процедур, никак не соответствующих закону. Я никому не обязан открывать багажник, ничего показывать. Мои пассажиры не обязаны выходить. Мы не должны проходить регистрацию. Из-за всего этого наши жители из разных республик перестали друг к другу ездить, не только на свадьбы и дни рождения, но зачастую даже на похороны. Каждая республика окружена больше, чем независимое государство. Это как индейцев держали в резервации, окруженных специальными постами, где никто не проскочит. Чтобы с ними не связываться, люди стараются меньше ездить друг к другу в гости и это разобщает жителей Северного Кавказа. Посты работают на создание межнациональной напряженности. Помимо того, что это поборы, они никакую безопасность не несут, никаких экстремистов и террористов не задерживают, мы это знаем. И если бы отдел собственной безопасности МВД чаще ездил и делал контрольные проверки, там было бы меньше желающих работать», - считает правозащитник.

Муцольгов считает, что тезис о том, что посты защищают соседний регион от террористов, не убедителен.

«Более того, такие посты создают угрозы гражданским лицам, так как часто становятся мишенью для террористов, которые приходят именно на посты, и там могут пострадать проезжающие в это время люди. Надо бороться с причинами, а не с последствиями», - рассказал он.

При этом он отметил, что самым главными раздражителями являются унизительные процедуры на КПП и хамство силовиков.

«Некоторые сотрудники терпеливые, не все останавливают, не всегда и не всех. Кто каждый день ездит — его не обыскивают. Я не могу сказать, что это стабильно всех раздражает. Люди привыкают, но досмотры и обыски унизительны. Ведь чаще это не самые богатые пассажиры, и когда их выводят из автобусов на мороз, требуют регистрации - это неуважение и издевательство над человеком. Но мы видим, что этого не делают, значит это тоже кому-то нужно», - заключил Муцольгов.

Напряжение между жителями Ингушетии и Северной Осетии вызывает проблема территориальной принадлежности Пригородного района. После депортации ингушей и чеченцев в 1944 году этот район тогдашней Чечено-Ингушской АССР был передан Северной Осетии. В 1957 году, когда репрессированным народам разрешили вернуться из ссылки, Чечено-Ингушетия была восстановлена, но Пригородный район остался в составе Северной Осетии, сообщается говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие". Ингушские активисты продолжают настаивать на возвращении Пригородного района.

Между Северной Осетией и Ингушетией со времен конфликта действуют контрольно-пропускные пункты (КПП). 3 июня МВД сообщило об очередном инциденте на "Черменском посту", где полицейские задержали молодых людей. В ответ на просьбу о проверке документов они стали вести себя агрессивно и спровоцировали конфликт, заявило ведомство.