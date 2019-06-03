03 июня 2019, 19:52

Задержаны участники потасовки на границе Ингушетии и Северной Осетией

Полицейские на контрольно-пропускном пункте между Ингушетией и Северной Осетией задержали молодых людей, которые в ответ на просьбу о проверке документов стали вести себя агрессивно и спровоцировали конфликт, сообщили в МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня утром, когда сотрудники правоохранительных органов попросили находившихся в машине молодых людей пройти в досмотровый модуль для проверки документов. "Молодые люди отреагировали агрессивно, стали вести себя вызывающе, хватали стражей порядка за форменное обмундирование и отказались выполнять законные требования полицейских", - рассказали в пресс-центре временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России.

По данным ведомства, агрессивно на просьбу правоохранителей отреагировали двое мужчин, "дежурный наряд применил в отношении правонарушителей физическую силу". Полицейские решают вопрос о возбуждении административного дела по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), санкции которой предусматривают арест сроком до 15 суток, передает ТАСС.

Инцидент произошел на КПП-105, известном как "Черменский пост". Задержаны водитель и два пассажира, которые ехали из Ингушетии. Все трое после задержания извинились за свое поведение, пишет без ссылки на источник "Основа".

Полицейский пост КПП-105 на восточной окраине селения Чермен Пригородного района на границе с Ингушетией существует еще с 1975 года, в середине 90-х годов он приобрел статус федерального. Здесь в одной точке сходятся четыре дороги – со стороны Беслана, Назрани, поселка Майского и селения Чермен.

Видео задержания появилось в Сети. Оно доступно также на Youtube, где к 19.50 мск набрало 204 просмотра. В ролике видно, как силовики скрутили молодого человека и положили его на землю лицом вниз, при этом за кадром слышны крики: "Не надо его бить, он успокоился уже!". Затем его поднимают и уводят. В кадр попали несколько силовиков, один из которых с автоматом, и двое людей в гражданском. Другие участники инцидента не показаны.

На сайтах республиканских МВД сегодня к 19.50 мск нет информации об инциденте.

Примечание:

"Житель Моздока обвинил силовика в избиении", "Полицейский из Дагестана арестован после драки в Астрахани", "Супруга Аслана Иритова рассказала суду о конфликте с силовиками".

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