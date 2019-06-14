Угрозы Кадырова разозлили дагестанцев

14 июня 2019, 05:17

Второй инцидент с испорченным дорожным указателем на границе Дагестана - реакция жителей республики на угрозы Рамзана Кадырова и приезд Магомеда Даудова с отрядом вооруженных силовиков, считают директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская и главред РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев. Жители Дагестана не доверяют властям и пытаются по-своему отстаивать интересы республики, отметил главред «Нового дела» Гаджимурад Сагитов.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью: "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра 11 июня прошла стихийная акция протеста, а 12 июня дагестанские активисты установили напротив чеченского указателя близ Кизляра собственный знак - "Республика Дагестан, Кизлярский район". Также 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

Дорожные знаки на границе Тарумовского района Дагестана и Шелковского района Чечни сбил водитель бетономешалки КамАЗ, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он высказал угрозы в адрес водителя. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - заявил Даудов. Кадыров, комментируя инцидент со знаками, назвал водителя КамАза "подонком", пишет 13 июня "Чечня.Сегодня".

Второй случай сноса чеченских дорожных указателей стал предсказуемой реакцией на угрозы Рамзана Кадырова, который обещал "поломать пальцы и вырвать язык" авторам неприятных комментариев в соцсетях, полагает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Мы имеем дело с Северным Кавказом, установление границ [в этом регионе] всегда воспринимается крайне эмоционально. Кроме того, у людей обостренное чувство самолюбия, собственного достоинства, и если их провоцировать грубой риторикой, то они будут реагировать так или иначе. А поскольку в Дагестане и Ингушетии люди не настолько задавлены, как в Чечне, где никто ничего не может сказать, то, соответственно, реакция следует незамедлительно», - сказала Сокирянская корреспонденту «Кавказского узла».

Федеральный центр должен был дать оценку высказываниям руководства Чечни, поскольку угрозы провоцируют нарастание напряженности, отметила она.

«Проводите границу - делайте это спокойно, мирно, уважительно по отношению к людям, сопровождайте раздел разъяснительной работой с населением. Соберите общественность, органы власти, активистов, религиозных деятелей, объясните, как пройдет демаркация и почему, а потом знаки ставьте. Мне иногда кажется, что все это делается специально, чтобы осложнить отношения чеченцев с соседними народами», - заключила Сокирянская.

Второй снос знака на границе с Чечней - стихийный ответ жителей Дагестана на визит Даудова и угрозы Кадырова, считает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Это не запланированная акция была, а стихийная, по инерции, реакция местных жителей. Большинству не понравился визит Даудова в Дагестан в сопровождении силовиков, это было воспринято как вызов, как попытка взять на слабо. Поэтому даже если бы не угрозы Кадырова, то повторный снос в любом случае [мог случиться]», - сказал Фатуллаев «Кавказскому узлу».

На встрече близ демонтированного указателя 11 июня Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", – возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", – ответил житель Дагестана.

Единого мнения в конфликте из-за границы среди жителей Дагестана нет: в видеообращении Кадырова многие из них обратили внимание на призывы к умиротворению, однако часть людей настроена радикально, так как видит в действиях чеченского руководства притязания на дагестанские территории, добавил главред РИА «Дербент».

Второй снос знаков демонстрирует напряженность обстановки и эмоциональное отношение людей к проблеме, полагает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Люди не совсем разобрались в ситуации и не понимают, что своими действиями наносят серьезный урон двусторонним отношениям, что [эти действия] могут привести к негативным последствиям. Из-за чувства некой недосказанности они предпринимают такие действия: им кажется, что республиканская власть недостаточным образом защищает их интересы, что Дагестан проиграл в этом вопросе, поэтому люди пытаются взять ситуацию под свой контроль», - сказал Сагитов «Кавказскому узлу».

Дорожные знаки, сбитые водителем КамАЗа на границе Чечни с Тарумовским районом Дагестана, уже восстановлены, заявили в администрации Шелковского района Чечни. После угроз со стороны властей Чечни водителю следует опасаться не только штрафа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Вступая в перепалку с Магомедом Даудовым на окраине Кизляра, местные жители стремились показать свой характер, уверен журналист. «Люди видят, что власть не справляется с ситуацией и стараются противостоять, решать вопрос по-своему. Некоторые из этих людей не понимают всю серьезность ситуации, не до конца видят всю потенциальную опасность конфликта из-за этих спорных участков между Чечней и Дагестаном», - заключил он.

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