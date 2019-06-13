13 июня 2019, 20:19
Угрозы Даудова из-за дорожных знаков встревожили правозащитников
Дорожные знаки, сбитые водителем КамАЗа на границе Чечни с Тарумовским районом Дагестана, уже восстановлены, заявили в администрации Шелковского района Чечни. После угроз со стороны Магомеда Даудова водителю следует опасаться не только штрафа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.
Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью: "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра 11 июня прошла стихийная акция протеста, а 12 июня дагестанские активисты установили напротив чеченского указателя близ Кизляра собственный знак - "Республика Дагестан, Кизлярский район". Также 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.
Дорожные знаки на границе Тарумовского района Дагестана и Шелковского района Чечни сбил водитель бетономешалки КамАЗ, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он высказал угрозы в адрес водителя. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - заявил Даудов.
Дорожные знаки, обозначающие границу Шелковского района Чечни с Тарумовским районом Дагестана, восстановлены, сообщили сегодня в районной администрации.
«Указатели, что были сбиты на границе с Тарумовским районом, восстановлены вчера (11 июня), основания забетонированы, все приведено в порядок. Этим делом (о сносе знаков) занимаются правоохранительные органы. Уже установлена организация, которой принадлежал КамАЗ, водитель которого умышленно сбил дорожные знаки. За умышленное повреждение имущества ему придется ответить по закону», – заявили сегодня в администрации Шелковского района Чечни корреспонденту "Кавказского узла".
Власти Чечни ничего не имеют против знаков с указанием границы Кизлярского района, установленных напротив чеченских указателей 12 июня, добавил сотрудник администрации. «Устанавливать дорожные указатели на своей территории никому не возбраняется. Понятно, что это реакция на установку знаков на нашей территории, но это их дело. Эти знаки носят исключительно информационный характер, чтобы приезжие, туристы и местные жители знали, где именно они находятся – в Чечне или Дагестане», - отметил чиновник.
Чеченские власти восстановили дорожный знак, сбитый на границе с Дагестаном водителем КамАза, сообщило со ссылкой на Магомеда Даудова поздно вечером 11 июня РИА "Новости".
Водителю КамАЗа, который сбил дорожные знаки на границе с Чечней, следует ожидать последствий, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. "Согласно пункту 33 статьи 12 КоАП, за повреждение технических средств организации дорожного движения предусмотрен штраф, но по этой статье надо еще доказать, что действие создаёт угрозу безопасности движения ", - сказала Сокирянская корреспонденту "Кавказского узла".
Правозащитница отметила, что водителю может грозить не только штраф. "Опыт, к сожалению, показывает, что над этим человеком нависла угроза насилия. За его судьбой стоит внимательно следить - если с ним что-то случится, боюсь, что это может привести к эскалации межнационального напряжения", - отметила она.
Жители Шелковского района Чечни с недоумением комментируют реакцию дагестанцев на установку дорожных знаков. «Дорожные указатели нужны, это чисто информационные знаки. Не понимаю, почему вдруг наши соседи так ополчились против этого. От того, что кто-то где-то снесет дорожный указатель, граница не изменится в ту или иную сторону. Смысла в этом никакого, кроме возбуждения вражды между соседями», - сказал местный житель Усам корреспонденту "Кавказского узла".
«Да пусть ставят свои указатели, если считают это необходимым. Границы с соседями как таковой у нас никогда не было и не будет, я думаю. А знаки, что ее обозначают, никому не мешают», - сказал житель Шелковского района Адам.
Как писал "Кавказский узел", в январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, после скандала с односторонним определением границы чеченской стороной, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.
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источник: корреспонденты "Кавказского узла"