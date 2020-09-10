Ахмед Закаев сообщил о задержании родных в Чечне

10 сентября 2020, 18:07

Лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев из-за рубежа сообщил о задержании в Чечне его сестер, братьев и племянников.

О том, что сегодня "похитили детей брата Ахмеда Закаева", сообщил Telegram-канал 1ADAT. Родственников Ахмеда Закаева увезли в неизвестном направлении, подтвердил на своей странице в Facebook представитель самопровозглашенной Ичкерии* Магомед Муртузалиев.

По словам самого Закаева, проживающего в Великобритании, в Чечне задержаны и увезены в неизвестном направлении две его сестры и два брата, а также племянники. Закаев связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT, проинформировали "Кавказ.Реалии".

В Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, заявляя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Юристы допустили, что запечатленное на видео можно трактовать как изнасилование и пытки. В еще двух видео Тепсуркаев заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти.

Сообщество 1ADAT публикует сообщения о похищениях и задержаниях жителей Чечни, о роскошной жизни высших чиновников. "Любой житель Чеченской Республики может обратиться к нам. Мы будем анонимно публиковать, и если заявитель хочет помощи, то мы поможем ему с правозащитными организациями и журналистами", - говорится в публикации канала от 22 июня. В информационном блоке о канале его авторы называют 1ADAT "народным движением против диктатуры".

Материалы о нарушении прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.