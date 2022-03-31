Следком отказался проверять угрозы в адрес Янгулбаевых

31 марта 2022, 07:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственное управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по факту угроз семье Янгулбаевых, озвученных ранее высокопоставленными чеченскими силовиками. Правозащитники заявили, что намерены обжаловать это решение ведомства. Одновременно суд продлил арест супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой до 27 апреля.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов разместил в Instagram ролик, на кадрах которого на чеченском языке пригрозил расправой семье Янгулбаевых и наказанием тем, кто переведет эти его слова на русский язык. Вместе с ним ряд высокопоставленных чеченских силовиков и чиновников выступили с резким осуждением семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Руководители управлений МВД, МЧС и Росгвардии по Чечне выступили в Instagram с видеообращениями к семье Янгулбаевых, в которых высказали угрозы в их адрес.

2 февраля в центре Грозного прошел митинг, на котором жители республики вслед за руководством Чечни озвучили проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские СМИ назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 тысяч человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Митинг был нужен Рамзану Кадырову, чтобы подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми "позицией народа" и продемонстрировать Кремлю на фоне критики от правозащитников, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике, указали ранее аналитики.

Руководитель "Комитета против пыток"* Сергей Бабинец 30 марта опубликовал скан ответа следственного управление СКР по Чечне на свое обращение. В нем он просил следователей провести проверки по факту угроз, озвученных высокопоставленными чеченскими силовиками в адрес родственников правозащитника Абубакара Янгулбаева.

"В настоящее время отсутствуют основания для проведения по изложенным вами фактам проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ", – сказано в ответе ведомства.

В своем заявлении "Комитет против пыток"* приводил высказывания депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова, угрожавших семье Янгулбаевых убийством, пояснил Бабинец. "Полученный сегодня ответ от СК я конечно же буду обжаловать. А вот Генеральная прокуратура пока не нашла времени ответить на обращение по тому же поводу и почему-то хранит молчание (надеюсь ведет всестороннюю и объективную проверку)", – написал правозащитник 30 марта своем Telegram-канале.

Старопромысловский районный суд Грозного продлил срок содержания под стражей Заремы Мусаевой на 26 суток. Она останется в СИЗО до 27 апреля, сообщил вечером 30 марта в своем Telegram-канале "Комитет против пыток"*.

Напомним, Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма. После этого Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию. Абубакар Янгулбаев выехал из страны еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов.

"Кавказский узел" также писал, 23 марта стало известно, что члены семьи Янгулбаевых так и не получили ответа от следствия на свои заявления об угрозах, разжигании ненависти и клевете со стороны высших должностных лиц Чечни. Юристы "Комитета против пыток"* после похищения Заремы Мусаевой подали 10 ходатайств, 21 жалобу, 11 обращений, два запроса и семь заявлений на действия силовиков, однако результатов не последовало, сообищили ранее правозащитники.

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Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справочным материалах "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* – Комитет против пыток в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.