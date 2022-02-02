Власти объявили стихийным митинг с проклятиями в адрес Янгулбаевых

02 февраля 2022, 14:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Чечни пришли на несанкционированный митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых, сообщили провластные медиа. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. На сегодня власти Чечни запланировали народный сход по этому поводу. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

На центральной площади в Грозном начался несанкционированный митинг, на который пришли жители республики, возмущенные поведением семьи Янгулбаевых, сообщило в 13.26 мск ИА "Чечня Сегодня", учредителем которого указано Государственное автономное учреждение "Информационное агентство «Чеченская Республика Сегодня»".

Участники митинга вышли с плакатами, на которых изображены члены семьи Янгулбаевых. "К собравшимся обратился муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев. Он отметил, что семья Янгулбаевых оскорбила чувства верующих, затронув честь почитаемых чеченских эвлия (святых. – Прим. "Кавказского узла"). Со всех сторон на митинге звучат проклятия в адрес Янгулбаевых", - говорится в сообщении.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". В Чечне с 2009 года День памяти Кунта-хаджи Кишиева отмечается 3 января. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В число последователей вирда Кунта-хаджи входят Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

Информагентство опубликовало фото, на котором видно, что территория около центральной мечети Грозного полностью заполнена сотнями людей. В YouTube-каналах ЧГТРК "Грозный" и ИА "Грозный-информ" видеотрансляция с площади по состоянию на 14.42 мск не ведется, и телерепортажей с митинга не опубликовано.

Люди начали собираться на площади около 10.00 мск, сообщил читатель "Кавказского узла" с ником shantell.deckow. "Много молодежи - студенты и учащиеся. Взрослые мужчины и женщины, мюриды разных вирдов - по форме можно было определить. Что и зачем, никто толком объяснить не мог. На работе (учебе) сказали явиться на митинг, и все", - написал он в комментарии к новости об угрозах силовиков в адрес Янгулбаевых.

Сообщение государственного информагентства о том, что митинг несанкционированный, читатель "Кавказского узла" высмеял. "Митинг, да еще и "несанкционированный", да еще и в центре Грозного! За кого вы людей держите? Прямо такой "несанкционированный", что муфтий выступает, полиция с врачами дежурит, с работы и учебы людей сгоняют. Не смешили бы людей.... Ясно же, кто и что за этим "несанкционированным" митингом стоит", - написал он.

Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года, тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева - Ибрагим и Байсангур, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. На 21 января был запланирован их отъезд из России, говорится в статье Елены Милашиной, опубликованной 28 января в "Новой газете". По данным журналистки, еще в 2015 году Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку под угрозой смерти его сына Ибрагима.

Отметим, что 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил физической расправой членам семья Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод его слов на русский язык. Правоохранительные органы, в том числе Генпрокуратура, должны дать оценку этим угрозам, заявили сегодня депутаты Госдумы Николай Арефьев и Вячеслав Мархаев.

Кремль 1 февраля публично дистанцировался от ситуации с Кадыровым и Янгулбаевыми. Сыновья Сайди Янгулбаева, публично связывающие преследование семьи с Рамзаном Кадыровым, находятся за границей, и если были их обращения, то "это вопрос правоохранительных органов", заявил в тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Кремля нет возможности и планов вникать в обоснованность претензий к Рамзану Кадырову в связи с преследованием семьи Янгулбаевых, подчеркнул он.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".