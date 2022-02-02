Депутаты Госдумы потребовали реакции прокуратуры на слова Делимханова

02 февраля 2022, 12:32

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Правоохранительные органы, в том числе Генпрокуратура, должны дать оценку обещанию Адама Делимханова расправиться с семьей Янгулбаевых, заявили сегодня депутаты Госдумы Николай Арефьев и Вячеслав Мархаев.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семья Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод его слов на русский язык.

"Днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык... Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы!.. И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами!" – перевели слова Делимханова администраторы одного из Telegram-каналов, оппозиционных властям Чечни. Аналогичный перевод опубликовала сегодня в своем Telegram-канале "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на человека, хорошо знающего чеченский язык. "Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть. Я это говорю и для тех, кто будет переводить на русский язык. У нас с вами вражда по всем направлениям. У нас с вами вражда, война, кровная месть. И у нашего потомства тоже", - приводится в публикации перевод слов Делимханова.

Сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверить Генпрокуратура, сказал сегодня первый зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, представитель КПРФ Николай Арефьев.

"Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия", - приводит его слова "Интерфакс".

Слова Делимханова должны проверить правоохранительные органы, согласился бывший сенатор, депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев.

"Я не видел этого заявления, немного не в теме. Но в России есть верховенство закона, никому [лишнего] не позволено. Если [в словах Делимханова] есть состав, то его следует привлекать к ответственности. В этой истории много непонятного: почему при задержании [Зарему Мусаеву] вывезли в Чечню и почему мы так робко реагируем на такие вещи", - приводит сегодня слова Мархаева московское издание "Инфо24".

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист правозащитной организации "Комитет против пыток"* Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило 31 января МВД Чечни. В тот же день стало известно, то Зарема Мусаева стала подозреваемой по уголовному делу о насилии в отношении силовика.

Напомним, 1 февраля, до заявления Делимханова, муфтият и МВД Чечни также выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, а высокопоставленные чеченские чиновники адресовали этой семье проклятия и оскорбления, пригрозив расплатой. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. Рамзан Кадыров в тот же день сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым.

В ночь на 2 февраля в Instagram-аккаунте вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова было опубликовано видео, в котором высокопоставленные представители управлений МВД, МЧС и правительства Чечни также высказали угрозы в адрес семьи Янгулбаевых. Аналогичное видеообращение опубликовал начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов.

Кремль публично дистанцировался от ситуации с Кадыровым и Янгулбаевыми. Сыновья Сайди Янгулбаева, публично связывающие преследование семьи с Рамзаном Кадыровым, находятся за границей, и если были их обращения, то "это вопрос правоохранительных органов", заявил 1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Кремля нет возможности и планов вникать в обоснованность претензий к Рамзану Кадырову в связи с преследованием семьи Янгулбаевых, подчеркнул он.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.