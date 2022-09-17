Кадыровские бойцы поклялись вести газават на Украине

17 сентября 2022, 01:14

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На фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции. 15 сентября он заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину.

В марте Рамзан Кадыров обратился к чеченским силовикам во время сбора в Грозном, на котором речь шла о спецоперации на Украине. "Мы все мечтаем погибнуть на пути джихада.(...) Мы видим каждый день, как умирают молодые ребята на дорогах или в других обстоятельствах, а умереть на пути Всевышнего – это мечта каждого мусульманина. Поэтому я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться", – сказал глава Чечни, которого процитировала "Чечня сегодня". 23 июня Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале ролик с проповедью советника главы Чечни по религиозным делам Адама Шахидова, в которой тот раскрыл с религиозной точки зрения тему участия жителей республики в спецоперации на Украине. "Борьба с приспешниками иблиса должна вестись мусульманами всегда и везде, и с этим постулатом не могут поспорить даже самые ярые религиозные скептики", - написал Кадыров в комментарии к ролику Шахидова.

Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» вместе со своим командованием отправились на Донбасс, сообщил 16 сентября в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Позднее он публиковал еще одно сообщение о том, что из международного аэропорта Грозный на Донбасс отправились чеченские спецподразделения. В их числе снайперский взвод, минометный, зенитный и саперский, штурмовые и усиленные роты, которые оснащены современным оружием, экипировкой и техникой, говорится в сообщении.

В Telegram-канале "ЧПГрозный95" 15 сентября было опубликовано видео, на котором большая группа людей в камуфляже говорит хором на чеченском, повторяя слова за человеком в гражданском. Вначале люди произносят "БисмиЛляхи рахмани рахим" - молитву, которую провозглашают перед любым благим деянием. Далее человек говорит, что все они намереваются защищать религию Всевышнего и способствовать её укреплению, а также бороться с противниками этой религии "с войском иблиса" (дьявола), упоминая "газават".

В "Словаре русского языка" под редакцией Анастасии Евгеньевой значение слова "газават" толкуется как подписанная Кораном «священная война», которую должны вести мусульмане против народов других верований с целью распространения религии ислама.

"Я обязуюсь ради Всевышнего Аллаха, ради газавата, ради возвышения имени Всевышнего, распространения религии Всевышнего, победить иблиса и его армию. Ради Всевышнего", - повторяют собравшиеся (перевод "Кавказского узла").

"В условиях спецоперации на Украине помнить об истинных приоритетах особенно важно (...) Как мы видим, чеченские бойцы не забывают об этом, отправляясь в зону спецоперации", - говорится в сообщении, которым сопровождается видеоролик.

Источник "Кавказского узла" опознал ведущего собрания как бывшего заместителя муфтия Магомеда Хийтанаева.

Магомед Хийтанаев стал особенно известен после того, как в декабре 2016 года принял активное участие в сходе жителей села Пригородное, которые потребовали выселить из республики родственников Зелимхана Бахарчиева, подозреваемого полицией в организации нападений на Грозный 17 и 18 декабря 2016 года. Все мужчины из семьи Бахарчиева после этого схода покинули свои дома. В ноябре 2017 года Хийтанаев был уволен с должности заместителя муфтия Чечни и кадия Грозного, с тех пор он не появлялся на публичных мероприятиях.

После нескольких лет опалы Магомед Хийтанаев был отправлен на Украину и вскоре попал в плен, сообщил 12 августа со ссылкой на оппозиционного блогера Хасана Халитова The insider.

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