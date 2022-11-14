Встреча с пленным стала частью противостояния Кадырова и Закаева

14 ноября 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Возвращение чеченского бойца Киргиза Мусиханова из украинского плена вызвало повышенный интерес Рамзана Кадырова из-за встречи пленного с Ахмедом Закаевым и стало попыткой главы Чечни перехватить информационную повестку у лидера ичкерийцев, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Рамзан Кадыров заявил, что готов любой ценой "добраться" до проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, предложив землякам за границей убить политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии в обмен на помилование и возвращение в Чечню. Призыв Кадырова вызван активностью Закаева на Украине, однако именно постоянное внимание главы Чечни добавляет Закаеву популярности, указали политологи.

26 февраля Ахмед Закаев предложил президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе. Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

В Грозный вернулся чеченский боец Киргиз Мусиханов, которого ранее "вызволили из украинского плена", сообщил 9 ноября Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "В бою он был ранен, потерял много крови и по независимым от него обстоятельствам оказался в неволе. После спасения Киргиза направили на лечение в Москву. Он поправил своё здоровье и теперь уже дома, рядом с родными", - написал глава Чечни, добавив, что после восстановления Мусиханов намерен вернуться в зону проведения военной операции.

Телесюжет о возвращении Мусиханова опубликовал также гостелеканал "Грозный" на своей странице в Instagram*. Авторы сюжета также указали, что Киргиз Мусиханов намерен вернуться на Украину, при этом в телесюжете нет слов самого Мусиханова об этом.

При этом на камеру ЧГТРК Мусиханов сообщил, что над ним в плену издевались, тогда как в разговоре с Ахмедом Закаевым утверждал обратное. Ролик о встрече с Киргизом Мусихановым Ахмед Закаев опубликовал 16 сентября в своем YouTube-канале. На видео Закаев, обращаясь к Киргизу, также напоминает ему, что во время первой чеченской кампании дядя Мусиханова был его соратником.

Один из соратников Закаева на видео также сообщил, что "вырос перед Асламбеком" (дядей Киргиза), который дружил с его отцом. "Асламбек Мусиханов один из командиров Ичкерии. Он бывал у нас дома, я вырос, беря с них пример", - приведен в субтитрах перевод слов мужчины, сказанных на чеченском языке.

Также Закаев на видео подчеркивает, что "власти Украины дали слово" отпустить Мусиханова домой, следует из субтитров на русском языке, которыми сопровождается видео.

Внимание Кадырова к возвращению Мусиханова стало попыткой перехватить информационную повестку у Закаева, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Прежде всего это попытка Кадырова перехватить информационную повестку. Он (Мусиханов) встречался с Закаевым, что обсуждалось в сети, и кадыровская сторона обратила внимание на это и решила перехватить информационную повестку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Таким же был бы интерес властей Чечни к любому другому пленному, с которым пообщался бы Закаев, считает Кутаев. "Тут не важна фамилия Мусиханова. Вопрос не в том, кто он, а в том, что с ним пообщался Закаев. На его месте мог быть условный Закиханов, Хасаханов и любой другой. Просто информационный шум был вокруг него, поэтому о нем и заговорил Кадыров. Это стечение обстоятельств, а не избирательность", - подчеркнул он.

Желание Мусиханова вернуться в зону боевых действий, озвученное устами журналиста, может быть не искренним, полагает Руслан Кутаев. "Сложилась такая ситуация, что он вынужден говорить то, что хотелось бы услышать людям, в окружении которых он оказался. Поведение Мусиханова продиктовано ситуацией. Он сейчас пытается показать, что он к Закаеву не имеет никакого отношения и выступает в поддержку Кадырова", - объяснил он.

5 ноября Рамзан Кадыров выразил удовлетворение возвращением с Украины 107 российских военнопленных и заявил, что составлены новые списки для обмена. В переговорах принимал участие депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, сообщил Кадыров, ранее критиковавший "неравноценный обмен" пленными с Украиной.

Кутаев добавил, что не знает, есть ли среди пленных выходцы из Чечни. Не хочется заниматься гаданием на эту тему. А участие в переговорах по обмену пленными депутата от Чечни Саралиева не говорит о том, что среди них обязательно должны быть чеченские пленные. Он принимал участие в разработке законопроекта по ущемлению языковых прав народов Кавказа, и его интерес может быть в сторону многих других народов", - отметил он.

Иное мнение высказала председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Ситуация с Мусихановым говорит о том, что среди пленных были выходцы Чечни. Об этом говорит также вовлеченность депутата Госдумы от Чечни Саралиева. Он бы не был так активен в этом вопросе, если бы там не было чеченских бойцов. Поэтому мне кажется, что среди пленных был не только Мусиханов, но и как минимум еще несколько человек из Чечни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Но то, что глава Чечни заговорил именно о Мусиханове, объясняется его встречей с Ахмедом Закаевым, согласилась правозащитница. "Это однозначно. Кадыров пытается перехватить информационную повестку у Закаева, поэтому он заговорил о нем. С ним провели беседу, посоветовали, что и как нужно говорить Мусиханову [в телесюжете ЧГТРК], сняли репортаж. Хотели показать, что Мусиханов предан властям Чечни, а не Закаеву", - пояснила она.

Ганнушкина добавила, что Мусиханов, возможно, не хотел бы возвращаться на Украину, но ему не оставили выбора. "Мусиханов оказался в тяжелой ситуации. Как он может отказаться [участвовать в военной операции] в окружении таких людей? У него не было выбора. Поэтому он выразил желание вновь оказаться на территории Украины", - сказала она.

В свою очередь чеченский политолог, попросивший не указывать его имя, допускает, что Мусиханов на самом деле хочет вернуться на Украину. "Он, судя по всему, является профессиональным бойцом и его дело, как он сам считает, [участвовать в военной операции]. Поэтому я не удивлен, что он мог выразить такое желание. Особенно с учетом того, что о нем сняли репортаж. Все это обязывает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог согласился, что именно встреча Мусиханова с Закаевым привлекла внимание руководства Чечни. "Он оказался в центре их внимания из-за встречи с Закаевым. Руководству Чечни, скорее всего, интересно узнать, что он там говорил, к чему призывал. Там же было общение и без камер. Я не знаю, можно ли говорить о попытке перехватить информационную повестку у Закаева, но после репортажа и встречи с Мусихановым, преимущество оказалось на стороне чеченских властей", - отметил он.

По его мнению, среди пленных был не только Мусиханов, но и другие бойцы из Чечни. "Руководство Чечни проявляло активность перед этим обменом пленными, и мне кажется, это не случайно. Как я вижу ситуацию: Мусиханов был одним из пленных из Чечни, которых вернули. Остальных не показали, может, по той причине, что их не было на встрече с Закаевым", - предположил он.

На противоречия в версиях самого Киргиза Мусиханова и журналистов ЧГТРК обратил 10 ноября внимание и читатель "Кавказского узла" с ником thi_funk. "С находившимся в плену Мусихановым встречался "премьер-министр Ичкерии" Ахмед Закаев со своими командирами... Тогда пленный говорил, что его не пытали, что он "сам пришел" и все прочее. […] Репортаж о возвращении Мусиханова был показан вчера в новостях ЧГТРК "Грозный". Сюжет также выложен в Инстаграм* "Грозный ТВ". В аэропорту Мусиханова встречали его старший брат и другие родственники. Автор репортажа особо подчеркнул, что в плену Мусиханова "содержали в нечеловеческих условиях". […] Такая вот история с пока что благополучным концом. Самое интересное. Что-то в репортаже сам Мусиханов не изъявлял готовности снова отправиться на Украину. Или может я что-то пропустил?" - написал он в комментарии к материалу "Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском".

Напомним, 25 мая в Instagram* появилось видеообращение брата Ахмеда Закаева Али, который раскритиковал родственника за слова о добровольцах на Украине. Пользователи соцсети предположили, что Али Закаева вынудили записать видеообращение, а источники сообщили, что публикации ролика предшествовал визит силовиков к брату Ахмеда Закаева.

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