Кадыров анонсировал новые обмены пленными с Украиной

06 ноября 2022, 00:40

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Глава Чечни выразил удовлетворение возвращением на родину 107 российских военнопленных с Украины и заявил, что составлены новые списки для обмена. В переговорах принимал участие депутат Госдумы от Чечни, сообщил Рамзан Кадыров, ранее раскритиковавший "неравноценный обмен", при подготовке которого Минобороны и ФСБ не посоветовались с "активными участниками спецоперации".

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 22 сентября выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ России. По словам Кадырова, он состоялся на украинских условиях, а с ним и активными участниками спецоперации не посоветовались при подготовке обмена.

Об очередном обмене пленных Минобороны сообщило 3 ноября. "Возвращены 107 российских военнослужащих", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Рамзан Кадыров сообщил сегодня, что "очень рад освобождению из плена очередной группы российских военнослужащих". "Накануне к своим родным вернулись 107 наших парней. Они долгое время ждали этого дня", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в переговорах, которые проходили сложно, принимал участие депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. "В ближайшее время планируется ещё несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса Госдумы. Большую работу в этом направлении проводит министерство обороны России. Мы благодарны сотрудникам ведомства. Списки уже составлены и достигнуты все необходимые договорённости", - сообщил Кадыров.

Он также опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором приведены кадры обмена пленными.

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал дейсвтия на Украине и Минобороны. Он выступал с критикой как руководства Минобороны, так и армейских генералов. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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