Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском

09 ноября 2022, 15:30

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Информация о массовой гибели чеченских спецназовцев под Лисичанском не соответствует действительности, заявил Рамзан Кадыров, ранее вынужденно признавший гибель 23 бойцов в Херсонской области. У бойцов спецназа "Ахмат" на Украине "все хорошо", заверил и помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 октября Рамзан Кадыров признал, что ранее в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены. Свое сообщение об этом он начал со слов, что об артобстреле, при котором погибли бойцы, уже "многие знают". При этом первые публикации о том, что на Украине погибли при обстреле несколько десятков чеченских бойцов, появились в оппозиционных чеченским властям Telegram-каналах ещё вечером 24 октября.

Опубликованную в телеграм-каналах информацию о массовой гибели чеченских бойцов под Лисичанском Рамзан Кадыров назвал "сказками". "Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. Ну хотя чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб. Скажу больше: дела у чеченских подразделений обстоят очень хорошо. В том числе и в Лисичанске", - написал он поздно вечером 8 ноября в своем телеграм-канале.

Эту версию поддержал и помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, комментируя информацию о массовой гибели бойцов спецназа «Ахмат» в Лисичанске.

"Противник там где-то делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то, я не понял кадыровцев, в Лисичанске… Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед", – привело его слова государственное ИА "Чечня Сегодня".

3 ноября Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил воинское звание генерал-майора и занял пост замкомандующего по ведению боевых действий армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Назначение Алаудинова на пост в милиции ЛНР стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу своего влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Заявление Кадырова сегодня опубликовала ЧГТРК "Грозный" в своем Instagram*-аккаунте. Публикация размещена под заголовком "Рамзан Кадыров: Дела у чеченских подразделений обстоят очень хорошо".

К 15.05 мск под публикацией размещен 51 комментарий. Никто из авторов комментариев не выразил сомнения в словах Рамзана Кадырова. "Если вам не верить, то кому тогда верить!" – в частности, написала, заочно обращаясь к главе Чечни, Людмила Толчина.

Напомним, до 27 октября власти Чечни официально признали гибель на Украине лишь 29 жителей республики. 3 ноября ЧГТРК "Грозный" сообщила, что школа в Ачхой-Мартановском районе названа именем Дуквахи Саитова, который погиб на Украине еще 29 мая.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами. К 8 ноября власти подтвердили гибель на Украине не менее 900 жителей регионов юга России, погибшими в военной операции жителями Чечни числятся 53 человека.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Отметим, что 27 октября, когда Кадыров признал гибель 23 чеченских бойцов, он повторно выступил с критикой генерала Минобороны Александра Лапина. Глава Чечни указал, что последние несколько дней пытается установить связь с генералом "через своих командиров спецподразделений", но те "не могут его найти". Кадыров пояснил, что хочет обсудить с генералом ситуацию, которая складывается в ходе военной операции, и его действия по руководству подразделениями.

Ответственность за гибель бойцов, в том числе из отрядов Кадырова, хотят возложить на руководство армии, предположил Алексей Малашенко. "Больше 20 погибших разом - для Чечни это много. Это нужно признавать и объяснять, почему такое произошло и кто виноват. И Кадыров последовательно перекладывает на кого-то вину", - поделился мнением политолог.

После начала военной операции Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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