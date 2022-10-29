Аналитики поспорили о мотивах нападок Кадырова и Пригожина на военное руководство

29 октября 2022, 15:53

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Критика от Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес военного командования обусловлена стремлением каждого из двоих заработать политические дивиденды себе лично, предположил политолог Алексей Малашенко. Одновременные нападки на военное руководство похожи на формирование влиятельной политической группировки с участием Кадырова и Пригожина, возразил политконсультант Евгений Минченко.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября Рамзан Кадыров повторно выступил с критикой генерал-полковника Минобороны Александра Лапина. Он указал, что последние несколько дней пытается установить связь с генералом "через своих командиров спецподразделений", но те "не могут его найти". Кадыров пояснил, что хочет обсудить с генералом ситуацию, которая складывается в ходе военной операции, и его действия по руководству подразделениями. "Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?" – задался вопросом глава Чечни. Кадыров также отметил, что согласен с предложениями бизнесмена Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. Пригожин в свою очередь раскритиковал кадровых военных, которые не имеют реального боевого опыта. "Не могу не согласиться с Рамзаном Ахматовичем. Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми", - заявил он.

1 октября Рамзан Кадыров критиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг гневной критике и генерала Лапина, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Пригожин в тот же день поддержал заявление Кадырова по ситуации в Красном Лимане. "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги", - привела слова Пригожина пресс-служба его компании "Конкорд".

Политический тандем "Кадыров – Пригожин" существует "лишь на уровне слухов", синхронность их критических выступлений не позволяет сделать однозначный вывод о том, что они представляют одну из групп влияния, считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Некоторые говорят о Пригожине вообще как о будущем президенте. На самом деле, никто не может точно сказать, какое он место занимает во всём этом. А Кадырову, например, присвоили звание генерал-полковника (5 октября Кадыров объявил, что Владимир Путин лично сообщил ему о присвоении такого звания. – Прим. "Кавказского узла"), что вызывает недовольство в армии. Но оба не понимают пределов своих возможностей. Вероятно, их подначивают в каким-то заявлениям и действиям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пригожину и Кадырову позволяется говорить больше, чем остальным, пояснил Малашенко. "Кроме того, существует мнение, что армия и военно-промышленный комплекс виновны сами в своей неподготовленности. Поэтому критиковать их можно", - отметил Малашенко.

По его мнению, на этой ситуации и на критике армии можно нажить политический капитал. "Что и делается. Хотя всего 2-3 месяца назад это было недопустимо. И куда дальше эта критика пойдет, неизвестно. К тому же, в настоящее время идёт поиск виновных, потому что не всё получается со специальной военной операцией. И в этом отношении Пригожин и Кадыров действуют в этом русле", - пояснил Алексей Малашенко.

Публикацию с критикой в адрес генерала Лапина Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале в 19.31 мск 27 октября. В следующей публикации, сделанной в 22.57 мск того же дня, Кадыров сообщил, что в начале недели в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены. Свое сообщение об этом он начал со слов, что об артобстреле, при котором погибли бойцы, уже "многие знают". Первые публикации о том, что на Украине погибли при обстреле несколько десятков чеченских бойцов, появились в оппозиционных чеченским властям Telegram-каналах ещё вечером в понедельник, 24 октября.

Ответственность за гибель бойцов, в том числе из отрядов Кадырова, хотят возложить на руководство армии, не исключил Малашенко. "Больше 20 погибших разом - для Чечни это много. Это нужно признавать и объяснять, почему такое произошло и кто виноват. И Кадыров последовательно перекладывает на кого-то вину", - поделился мнением политолог.

Руководитель группы «Минченко консалтинг» Евгений Минченко озвучил несколько версий причин активной публичной критики армии со стороны Пригожина и Кадырова. "Версия первая: есть объективные проблемы в проведении специальной военной операции. Которые не решаются в формате обмена мнениями участниками процесса в непубличном виде. И поэтому часть участников считает возможным вынести это в публичное пространство", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Другая версия, по его словам, состоит в том, что политическая группа, в которую входят Кадыров, Пригожин и директор Федеральной службы войск Нацгвардии Виктор Золотов, пытается таким образом увеличить своё влияние.

"Ну и третья версия. Это то, что имеются конкретные конфликтные темы, может быть, не связанные со специальной военной операцией, но, тем не менее, значимые для этих групп, которые решаются разнообразными способами. И один из них - апелляция к общественному мнению", - сказал Минченко.

При этом, по его словам, высказывание помощника секретаря Совета безопасности Алексея Павлова о «десатанизации» Украины не относится к теме критики хода военной операции.

26 октября на сайте издания "Аргументы и Факты" была опубликована статья Алексея Павлова, в которой он сделал комплимент Рамзану Кадырову и поддержал его призыв к более жестким действиям на Украине. "С продолжением специальной военной операции становится всё более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, её «полной дешайтанизации»", - написал Павлов. На следующий день в том же издании было опубликовано заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что статья Павлова о религиозной ситуации на Украине отражает личную точку зрения автора и не является официальной позицией Совета безопасности.

"Это какая-то другая история. Тем более, его высказывание было дезавуировано его прямым начальством в лице секретаря Совбеза Николая Патрушева", - отметил Евгений Минченко.

В заявлениях генерал-полковника Росгвардии Кадырова, который не занимает постов в силовых структурах, и его требованиях отчета от генерал-полковника Минобороны, командующего Центральным военным округом, нет нарушения субординации, обратил внимание военный эксперт Александр Храмчихин.

"Кадыров формально не служит в армии. Поэтому невозможно говорить о субординации. При этом Кадыров с Лапиным в одинаковом звании - генерал-полковника. В этом смысле они горизонтально равны. И ни в каком соподчинении друг к другу не находятся. Здесь не столько военный, сколько политический момент", - сказал Храмчихин корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что у Кадырова больше возможностей для выражения мнения в публичном пространстве, чем у генерала Лапина.

Никакую военную тайну Кадыров также не разгласил, указал Александр Храмчихин. "Что касается причастности к военной тайне, то никто публично её не выдавал. Неизвестно, кто из них во что посвящён", - пояснил он.

Напомним, после первого критического выступления Кадырова в адрес генерала Лапина опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты указали, что критика в адрес Минобороны за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля. При этом среди высшего офицерского состава слова Кадырова вызвали отрицательную реакцию, уверены аналитики.

После начала военной операции Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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