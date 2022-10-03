Заявление Кадырова подчеркнуло его роль в кампании против Шойгу

03 октября 2022, 10:11

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Резкая критика Рамзана Кадырова в адрес Минобороны за отвод войск из Красного Лимана согласована с Москвой и стала эпизодом политической кампании против министра обороны Сергея Шойгу, предположили журналист Максим Шевченко и политолог Андрей Гусий.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг гневной критике и генерала, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Кадыров предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить ядерное оружие.

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал заявление Рамзана Кадырова по ситуации в Красном Лимане. "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги", - привела 1 октября во «ВКонтакте» слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».

События под Красным Лиманом стали лишь поводом для "атаки" на руководство Вооруженных сил со стороны Кадырова, Пригожина и журналистки Анастасии Кашеваровой, считает журналист Максим Шевченко. Кашеварова, поддержавшая в своем Telegram-канале критику со стороны Кадырова, транслировала позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина как его бывший советник, предположил журналист.

"Я уверен, что, если бы позиции [министра обороны Сергея] Шойгу были чуть непоколебимее, эта атака была бы невозможна. Но с марта месяца у Сергея Кужугедовича все не слава Богу", - написал он 2 октября в своем Telegram-канале.

По мнению Шевченко, Сергей Шойгу "серьезно оступился и перестал быть надеждой и опорой трона". "Но атака идет не по этой опоре, а по надеждам военных на возвращение контроля над армией. Дело в том, что, со времен Сергея Иванова армией руководят спецслужбы. Шойгу был своего рода компромиссом, что-то посередине. […] Кто там знает всех этих упоминающихся Кадыровым и Кашеваровой генералов? Только кормящиеся возле них или их оппонентов журналисты. Зачем их засвечивают? Я почти уверен, что без должной необходимости ни Кадыров, ни Пригожин не рискнули бы делать то, что в военное время подпадает под «дискредитацию армии» - открыто, публично и в оскорбительной форме обсуждать руководство воюющей армии. […] Происходящее вполне можно назвать не битвой «за Лиман», а боем за «место Шойгу»", - написал журналист.

Кадыров не впервые критикует решения Минобороны. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Он заявил, что что этот обмен состоялся на украинских условиях. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Кадыров "вытащил в публичное поле кабинетную подноготную", указал краснодарский политолог Андрей Гусий. "С одной стороны, если посмотреть с юридической точки зрения [...] это очень напоминают статью о дискредитации. Но тут не тот момент, неприменимо... С другой стороны, такое сдергивание штор должно привести к мобилизации внутри Минобороны, как бы вопрос висел в воздухе, в обществе, но без фамилий. Они открыты и, наверное, момент для этого самый верный", - написал он 1 октября в своем Telegram-канале.

Заявление Кадырова согласовано с Москвой, предположил политолог. "Важно в тезисах Рамзана Кадырова, как по Минобороны, так и по ядерному оружию – это вполне осознанные мысли и много информации «под грифом». Я бы не сказал, что эта речь не согласована и не санкционирована", - написал он.

Гусий обратил внимание, что Кадыров и ранее делал заявления, не соответствующие статусу главы субъекта Российской Федерации. "Важно, что раньше, когда Рамзан Кадыров топтался на поляне АП (администрации президента. – Прим. "Кавказского узла"), его аккуратно поправляли, он менял и тексты свои, и акценты. Мы помним эти многочисленные темы. В этом случае интересен результат, которых тут два – или начнется ротация в ВС, или главе Чечни напомнят, что он – руководитель субъекта", - указал политолог.

Напомним, 15 сентября, почти за неделю до объявления в стране мобилизации, Рамзан Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Инициатива Кадырова – это продолжение кампании против Минобороны и Сергея Шойгу, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Главы регионов, поддержавшие инициативу Кадырова, поторопились поддержать ее, пояснил сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко. "Это проверка, кто какую позицию занимает в борьбе Кадырова против Шойгу. Кроме этого, этих губернаторов не все жители их регионов поймут, поскольку поддерживать Кадырова непопулярно", - указал политолог Дмитрий Орешкин.

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