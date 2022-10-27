Кадыров подтвердил гибель сразу 23 чеченских бойцов на Украине

27 октября 2022, 23:42

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С начала этой недели в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены, заявил Рамзан Кадыров. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 27 октября чиновники подтвердили гибель на Украине не менее 850 жителей юга России, в том числе 536 - из СКФО и 314 - из ЮФО. Лидером среди регионов юга России по числу погибших на Украине стал Дагестан, власти подтвердили гибель 240 бойцов из этой республики. При этом с 24 февраля до 27 октября была официально подтверждена гибель только 29 жителей Чечни.

Крупные единовременные потери чеченского подразделения в Херсонской области признал сегодня вечером Рамзан Кадыров. Свое сообщение об этом он начал со слов, что об артобстреле, повлекшем эти "большие потери", уже "многие знают".

"Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он повторил свой недавний тезис, что на Украине "чеченцы участвуют в джихаде". "Все мы мечтаем погибнуть на пути Аллаха", - заявил Кадыров.

25 октября Рамзан Кадыров заявил, что мусульмане "нужны государству и президенту" и не должны искать отговорки от участия в боевых действиях. Он заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

В той же публикации он утверждает, что чеченские бойцы "в тот же день" нанесли противнику еще большие единовременные потери, чем понесли сами. Вместе с тем Кадыров вновь пристыдил земляков, которые не стремятся принять участие в боевых действиях. "Я просто удивляюсь, как вы можете спокойно сидеть дома и наблюдать за событиями", - написал он.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Кадыров потребовал немедленных кадровых перестановок в российской армии, выступив с критикой действий одного из генералов в ходе военной операции на Украине. Прежде он резко критиковал и другие решения российского военного руководства, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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