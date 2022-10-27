Власти подтвердили гибель на Украине 850 уроженцев юга России

27 октября 2022, 21:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала военной операции на Украине представители властей и силовых структур сообщили о гибели не менее 850 жителей юга России, в том числе 536 - из СКФО и 314 - из ЮФО. Лидером среди регионов юга России по числу погибших на Украине стал Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного - офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова - глава Дагестана Сергей Меликов, это произошло 26 февраля. О гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 24 сентября число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 758, а к 14 октября подтверждена гибель не менее 800 уроженцев юга России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что с начала военной операции на Украине погибли 5937 бойцов, говорится в сообщении ТАСС.

С начала военной операции власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО, а также представители силовых структур сообщили о гибели на Украине, по меньшей мере, 850 человек.

В том числе официально подтверждена гибель не менее 536 жителей Северо-Кавказского федерального округа, из них 240 уроженцев Дагестана, о гибели которых сообщали представители властей. Чиновники разных уровней также информировали о гибели 102 уроженцев Северной Осетии, 86 бойцов из Ставропольского края, 46 уроженцев Кабардино-Балкарии, 29 жителей Чечни и 28 уроженцев Ингушетии, а также пяти жителей Карачаево-Черкесии.

Власти регионов и муниципалитетов Южного федерального округа с начала военной операции сообщили о гибели не менее 314 человек. Так, представители властей в Волгоградской области подтвердили гибель 136 уроженцев региона, в Ростовской области - 60, Краснодарском крае - 52, в Астраханской области - 45. Кроме того, официально подтверждена гибель в спецоперации 11 уроженцев Адыгеи и 10 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и представителями силовых структур.

Уже 20 мая число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.