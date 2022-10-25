Кадыров призвал мусульман на джихад против Запада

25 октября 2022, 21:05

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Мусульмане "нужны государству и президенту" и не должны искать отговорки от участия в боевых действиях, заявил Рамзан Кадыров. Он заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. 29 марта Кадыров призвал чеченских силовиков "умирать на пути джихада".

Джихад может объявить имам, представитель власти или духовный лидер, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы, комментируя слова муфтия Чечни Салаха Межиева об отправке земляков на Украину. Объявляя джихад, муфтию следовало подчеркнуть, что это не касается всех мусульман, пояснили они.

Россию хотят "разбить на кусочки, унизить, втоптать в грязь и, в конце концов, испоганить нашу веру", "чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности", заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Он обрисовал ситуацию в западных странах как "сатанинскую демократию"."Я лучше буду бороться с этим в зародыше там, чем позволю этой мерзости окутать нашу Родину здесь", - написал он в своем Telegram-канале.

Он обратился к мусульманам с Кавказа. "Мы сегодня нужны государству и президенту. Поэтому в первую очередь обращаюсь к кавказцам: вспомните митинг в Грозном против карикатур на нашего любимого Пророка (...) Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои? Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки", - заявил глава Чечни.

"Это джихад", - написал Кадыров. По его словам, "чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать". "Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались".

При этом в записи в Telegram-канале Кадырова нет прямой отсылки к украинскому театру военных действий.

23 июня Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале ролик с проповедью советника главы Чечни по религиозным делам Адама Шахидова, в которой тот раскрыл с религиозной точки зрения тему участия жителей республики в спецоперации на Украине. "Борьба с приспешниками иблиса должна вестись мусульманами всегда и везде, и с этим постулатом не могут поспорить даже самые ярые религиозные скептики", - написал Кадыров в комментарии к ролику Шахидова.

16 сентября на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

30 сентября глава Чечни отчитался об отправке на Украину очередной группы добровольцев. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, по словам Кадырова, напомнил "об истинных целях и мотивах проводимой СВО". Даудов, обращаясь к бойцам, заявил, что идет борьба "с сатанизмом, безбожием и сторонниками всех нетрадиционных ориентаций", следует из видео и сообщения в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

Жители Чечни должны "стоять в очередях" и массово записываться добровольцами для участия в спецоперации на Украине, заявил сегодня глава республики Рамзан Кадыров. Требование массовой мобилизации он объяснил необходимостью противостоять распространению западных ценностей и практике однополых браков.

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