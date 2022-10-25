Отсутствие очередей добровольцев в военкоматы Чечни расстроило Кадырова

25 октября 2022, 11:20

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Жители Чечни должны "стоять в очередях" и массово записываться добровольцами для участия в спецоперации на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Требование массовой мобилизации он объяснил необходимостью противостоять распространению западных ценностей и практике однополых браков.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине. 23 октября он заявил, что в зону спецоперации из Чечни отправилась очередная группа добровольцев.

31 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлено более 5000 добровольцев из числа жителей Чечни.

Рамзан Кадыров минувшей ночью опубликовал в своем Telegram-канале аудио-сообщение, в котором обратился к жителям Чечни с призывом принять участие в спецоперации на Украине.

"Я призываю всех мужчин, женщин – не имеет значения, особенно кавказцев: почему нет очередей? Вы должны были быть первыми. Это нас касается в первую очередь. Это наше будущее. Мы все хотели воевать против этого сатанизма, нам не давали разрешения молиться, не давали воспитывать свои семьи", – сказал Кадыров.

Он заявил, что спецоперация на Украине следует воспринимать не как борьбу России против кого-либо, а как борьбу мусульман и христиан против сатанизма. "Сегодня мусульмане и христиане должны объединиться и уничтожить этот сатанизм. Про эту войну писали, про эту <cпецоперацию> говорили. Что вы хотите друг за друга выйти замуж? Или ваши сыновья выходили замуж? Или ваши дочери выходили замуж за женщин? Чтобы вас не могли назвать папой или мамой? Кавказцы должны больше везде в военкоматах, в полках, в батальонах [быть]. Очередь должна быть, если мы на самом деле так любим свою религию", – заявил глава Чечни.

Он подчеркнул, что обращается именно к жителям Чечни. "В первую очередь чеченцы, кавказцы вам я это говорю. "Столько чеченцев воюет, столько добровольцев, но это мало. Нас почти один миллион 600 тысяч. Из них хотя бы 300 тысяч, 400 тысяч <…> мужского населения, которое можно отправить на <cпецоперацию> . Даже возраст не имеет значения. <…> Вы должны просто стоять в очередях, защищать свои семьи", – сказал Кадыров.

На 11.00 мск 25 октября эта аудиозапись в Telegram-канале Рамзана Кадырова набрала почти 870 тысяч просмотров и около 13 тысяч комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что в январе-августе резкий рост числа тех, кто уезжает из Чечни за рубеж зафиксировал Чеченстат. Чечню за это время покинули 948 человек. В аналогичном периоде 2021 года таких людей было 325. Число покинувших республику в разы больше, так как официальные цифры занижены, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Напомним, еще 13 мая находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину.

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