Кадыров рапортовал об отправке нового отряда добровольцев в Донбасс

23 октября 2022, 14:42

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Очередная группа добровольцев отправилась в Донбасс из Чечни, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. Некоторые из бойцов на опубликованном Кадыровым видео представились жителями Астрахани, Сочи и Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 21 октября, не назвав число отправленных бойцов. 10 октября Кадыров сообщил, что более 200 добровольцев отправились из аэропорта Грозного на Украину.

31 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлено более 5000 добровольцев из числа жителей Чечни.

Российский университет спецназа в Гудермесе завершил курсы тактической и огневой подготовки для очередной группы добровольцев, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Группу добровольцев в Донбасс проводили председатель парламента ЧР Магомед Даудов, вице-премьер правительства ЧР Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов и другие наши братья", - написал он, не уточнив число отправленных добровольцев.

Публикация проиллюстрирована видеосюжетом об отправке бойцов. В нем несколько добровольцев сообщают, что приехали в Чечню из Георгиевска Ставропольского края, из Сочи, Астрахани, а также из Мордовии, Белгородской области и города Владимира.

Отметим, еще 13 мая находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину.

В январе-августе Чеченстат зафиксировал резкий рост числа тех, кто уезжает из Чечни за рубеж: за это время республику покинули 948 человек, тогда как в аналогичном периоде 2021 года таких людей было 325. Официальные цифры занижены, на фоне военной операции на Украине число покинувших республику в разы больше, предположили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

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