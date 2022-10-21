Военнослужащий. Фото: https://www.grozny-inform.ru

21 октября 2022, 17:25

Кадыров сообщил об отправке очередного отряда добровольцев на Украину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новая группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп добровольцев на Украину. Так, 10 октября он сообщил, что более 200 добровольцев отправились из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции.

В первую чеченскую военную кампанию, 1994 - 1996 годы, Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов, но в начале второй чеченской войны осенью 1999 года он и его отец Ахмат Кадыров перешли на сторону федеральных войск. На посту главы Чечни Рамзан Кадыров продолжил линию своего отца, ставя на руководящие должности своих людей, в основном из бывших сепаратистов. В связи с нарушениями в Чечне прав человека, а также с военной операцией на Украине Рамзан Кадыров внесен в санкционные списки США, ЕС, Швейцарии и Канады, указано в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Еще одна группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции из Грозного, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.  Численность добровольцев он не уточнил.

Добровольцы прошли подготовку в Российском университете спецназа, следует из опубликованного в Telegram-канале видео.

Рамзан Кадыров также сообщал, что трое его  сыновей участвовали  своих сыновей в боях в зоне военной операции на Украине. Трое захваченных военнопленных были доставлены в Грозный по решению его детей.

Гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова показаны в окопе. Комментаторы сочли ролик элементом политического пиара главы республики. Они усомнились, что происходящее действительно было снято во время боя на передовой.

Кадыров 10 октября также объявил о том, что более 500 медработников-добровольцев готовы отправиться из Чечни в Донбасс. Заявлению предшествовали публичные извинения медсестры Хеды Хазуевой за слова о готовящейся мобилизации чеченских медработников.

Напомним также, что глава Чечни 1 октября раскритиковал Минобороны России за ситуацию в Красном Лимане, обрушившись с гневной критикой командира, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Он также предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также использовать ядерное оружие. Однако после сообщений о массовых ракетных ударах по объектам инфраструктуры Украины Рамзан Кадыров заявил, что теперь полностью доволен проведением военной операции. Ранее Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, подробности об этом изложены в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны". 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Кадыров объявил конкурс на убийство Закаева", "Кадыров отчитался о поездке своих детей в Донбасс", "Руководить операцией на Украине назначен участник Второй чеченской военной кампании".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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