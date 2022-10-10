Кадыров отчитался об отправке 200 добровольцев на Украину

10 октября 2022, 23:31

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Новая группа добровольцев, насчитывающая более двухсот человек, отправилась из Грозного в зону спецоперации, сообщил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп добровольцев на Украину. Так, 6 октября он сообщил, что очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции.

Группа добровольцев из более 200 человек отправилась из Грозного для участия в спецоперации на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сегодня Кадыров также объявил о том, что более 500 медработников-добровольцев готовы отправиться из Чечни в Донбасс. Заявлению предшествовали публичные извинения медсестры Хеды Хазуевой за слова о готовящейся мобилизации чеченских медработников.

Кроме того, после подрыва грузовика на Крымском мост Рамзан Кадыров заявил о готовности росгвардейцев из Чечни контролировать движение и досматривать транспорт на нем. Путин вверил полномочия по охране моста сотрудникам Федеральной службы безопасности. У росгвардейцев из Чечни нет достаточных компетенций в обращении с техникой, необходимой для охраны Крымского моста, счел полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Кадыров предложил привлечь силовиков Чечни к охране моста, будучи уверенным в их пригодности к этому, возразил полковник полиции Амир Колов.

Напомним также, что глава Чечни 1 октября раскритиковал Минобороны России за ситуацию в Красном Лимане, обрушившись с гневной критикой командира, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Он также предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также использовать ядерное оружие. Однако сегодня после сообщений о массовых ракетных ударах по объектам инфраструктуры Украины Рамзан Кадыров заявил, что теперь полностью доволен проведением военной операции. Ранее Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, подробности об этом изложены в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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