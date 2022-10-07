Кадыров заявил об отправке на Украину новой группы добровольцев

07 октября 2022, 04:49

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Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп добровольцев на Украину. Так, 2 октября он сообщил, что группа добровольцев, имеющих опыт участия в спецоперациях, отправилась на Украину.

Из международного аэропорта Грозный для участия в спецоперации отправилась одна из групп добровольцев, сообщил 6 октября в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

В составе новой группы - бойцы отряда спецназа "Ахмат", а также добровольцы из других регионов России, заявил на видеозаписи, которая размещена в канале Кадырова, председатель парламента Чечни Магомед Даудов

"Кавказский узел" также писал, что Кадыров 3 октября заявил, что трое его несовершеннолетних детей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Заявление Кадырова вызвало недоумение пользователей Instragram* и Telegram. Российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних граждан, даже если они получают военное образование, отметили юристы Наталия Секретарева и Тамилла Иманова.

Напомним, глава Чечни 1 октября раскритиковал Минобороны России за ситуацию в Красном Лимане, обрушившись с гневной критикой командира, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Он также предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также использовать ядерное оружие.

С критикой военного ведомства Кадыров выступал и ранее. Так, 22 сентября Рамзан Кадыров выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Он заявил, что этот обмен состоялся на украинских условиях. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, подробности об этом изложены в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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