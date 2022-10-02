Кадыров рапортовал об отправке новой группы добровольцев на Украину

02 октября 2022, 20:43

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Группа добровольцев, имеющих опыт участия в спецоперациях, отправилась на Украину, сообщил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке очередной группы добровольцев на Украину. 30 сентября он сообщил, что группа добровольцев отправилась на Украину из аэропорта Грозного после подготовки в Российском университете спецназа. Среди целей военной операции на Украине он выделил борьбу с "противоестественными ценностями".

В зону спецоперации отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России, сообщил сегодня в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров. Он заверил, что подразделение представляют исключительно опытные бойцы, которые участвовали в спецоперациях, многие из них принимали участие в боях на Донбассе.

Кадыров сообщил, что необходимую технику и спецсредства для полка приобрел фонд имени Ахмата Кадырова.

Официальная информация об источниках финансирования Фонда имени Ахмата Кадырова на сайте фонда отсутствует. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дают спонсоры. Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

Глава Чечни также отметил, что многое зависит от грамотного командования. "Личному составу повезло. Руководит полком [...] Магомед Тушаев", - отметил он.

Напомним, глава Чечни 1 октября раскритиковал Минобороны России за ситуацию в Красном Лимане, обрушившись с гневной критикой командира, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Он также предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также использовать ядерное оружие. С круткой военного ведомства он выступил и ранее Так, 22 сентября Рамзан Кадыров выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Он заявил, что этот обмен состоялся на украинских условиях. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, подробности об этом изложены в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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