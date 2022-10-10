Кадыров объявил о готовности отправить в Донбасс более 500 медработников

10 октября 2022, 14:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 500 медработников-добровольцев готовы отправиться из Чечни в Донбасс, где уже работают врачи из Чечни, объявил Рамзан Кадыров. Заявлению предшествовали публичные извинения медсестры Хеды Хазуевой за слова о готовящейся мобилизации чеченских медработников.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября ЧГТРК "Грозный" опубликовала сюжет с опровержением появившейся аудиозаписи, на которой медсестра Хеда Хазуева сообщила о грядущей с 5 октября мобилизации медработников. Хазуева сослалась на слова главврача Анжелины Яхьяевой. С обеими встретился глава Минздрава Сулейман Лорсанов. Яхьяева пояснила, что собрание коллектива было, однако о мобилизации медработников о нем не говорилось. Министр публично отчитал Хеду Хазуеву, медсестра признала себя виноватой и вызвалась добровольно поехать на Украину.

Работа медработников из Чечни в Донбассе обсуждалась на встрече с министром здравоохранения Сулейманом Лорсановым, сообщил поздно вечером 9 октября Рамзан Кадыров. "Мы обсудили работу чеченских врачей, задействованных в лечении людей в медучреждениях ДНР и ЛНР. Уже сейчас в Чеченской Республике сформированы списки из свыше 500 добровольцев с медицинским образованием, которые готовы при необходимости присоединиться к коллегам", - написал он в своем Telegram-канале.

О том, что в ЛНР открылся филиал госпиталя "Ахмат", Рамзан Кадыров сообщил в июне. "В Луганской народной республике состоялось открытие филиала госпиталя "Ахмат" на 25 больничных коек. […] При необходимости оперативно могут быть привлечены врачи Минздрава ЧР и регионального Центра медицины катастроф", - сказал он. Глава Чечни уточнил, что филиал оснащен необходимым оборудованием, мебелью, техникой и запасом лекарственных препаратов, сообщило 2 июня РИА Новости.

На новое заявление Кадырова обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником joel_bode. "Помните недавнюю ситуацию с медработником Хедой Хазуевой. распространившей аудиосообщение о предстоящей мобилизации медработников в Чечне? Тогда ее лично отчитал министр здравоохранения, обвинил в провокации, и ей пришлось извиняться за свои слова. […] Читаем: "Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обсудили с министром здравоохранения ЧР Сулейманом Лорсановым работу чеченских врачей, задействованных в лечении людей в медучреждениях ДНР и ЛНР. "В Чеченской Республике сформированы списки из свыше 500 добровольцев с медицинским образованием, которые готовы при необходимости присоединиться к коллегам", - сообщил Глава ЧР". Как вам такое? Кто был прав - медработник Хазуева или министр здравоохранения Лорсанов?" – написал он в комментарии к материалу "Военные эксперты оценили влияние Кадырова на назначение Суровикина командующим СВО".

О медработниках-добровольцах Сулейман Лорсанов сообщал ранее, 5 октября, в разговоре с Хедой Хазуевой, приведенном в телесюжете ЧГТРК "Грозный", он заявил, что на Украине работают восемь врачей-добровольцев из Чечни. "Ты между ними, между людьми, между всеми сеешь раздор, провокацию сделала", - упрекнул медсестру министр, и в ответ на эти слова Хазуева заявила, что готова отправиться на Украину в качестве добровольца.

Напомним, Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп добровольцев на Украину. Так, 6 октября он сообщил об отправке новой группы, в которую вошли бойцы отряда спецназа "Ахмат", а также добровольцы из других регионов России.

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