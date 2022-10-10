Военные эксперты оценили влияние Кадырова на назначение Суровикина командующим СВО

10 октября 2022, 02:02

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Назначение командующим специальной военной операцией на Украине Сергея Суровикина, имеющего за спиной боевой опыт в Чечне и Сирии, было принято с учетом критики действий Минобороны Рамзаном Кадыровым, считает военный обозреватель Александр Артамонов. Комплименты Кадырова не могут свидетельствовать о какой-либо протекции, отметил военный аналитики Александр Храмчихин.

Как писал "Кавказский узел", командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал Сергей Суровикин, который во время Второй чеченской военной кампании командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал назначение. Он считает, что Суровикин исправит в лучшую сторону ситуацию в зоне проведения спецоперации.

После нападения боевиков на военнослужащих в Грозном в феврале 2005 года, в результате которого погибли девять российских военных, Сергей Суровикин пообещал "за каждого погибшего солдата уничтожить троих боевиков".

Сергей Суровикин сотрудничал с различными родам войск и известен, как человек решительных действий, рассказал 9 октября корреспонденту «Кавказского узла» выпускающий редактор и военный обозреватель еженедельника "Звезда" Александр Артамонов.

«Он имеет опыт работы в открытом доступе по сопряжению усилий в космической и воздушной сфере. Он очень хорошо отметился, как человек решительных действий в сирийской кампании. Сам по себе он человек действия. Можно ожидать переход к решительной фазе. Я беседовал с его ротным командиром, когда он только начинал свою военную службу под началом этого командира, и он отмечает его как особо честного офицера, вполне выступающего в духе прямолинейной армейской линии. Можно ожидать начала общего контрнаступления и перехода к очень решительным действиям», - заявил Артамонов.

По его мнению, решение о назначении Суровикина принималось с учетом критики хода СВО со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. «Ввиду того, что чеченцы героически проливают сейчас кровь - мы видели, что творилось в Мариуполе, где они шли в первых линиях штурмовых отрядов - Кремль более чем прислушивается к Рамзану Кадырова. Он человек жестких суждений, на что имеет право. Но его рекомендации, похоже, доходят до первых лиц Минобороны. Мы это видим хотя бы потому, что батальон "Восток" был расширен до четырех батальонов и переподчинен в Минобороны из Росгвардии», - заключил эксперт, добавив: "Уверен, что его слова и жесткая реакция были явно учтены".

26 июня Кадыров объявил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Кадыров.

Решение о назначении Суровикина отвечает требованиям времени, заявил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин

«Не комментируя персоналии и ничего конкретного о Суровикине не зная, могу сказать, что наконец-то - не прошло и восьми месяцев - как назначили единого командующего. В этом я вижу плюс», - сказал военный эксперт.

Комплименты Кадырова в адрес нового командующего СВО не могут свидетельствовать о какой-либо протекции, полагает собеседник.

Генерал Сергей Суровикин в конце июня был назначен командовать Южной группировкой российских войск, задействованных в спецоперации в Донбассе. Под его руководством были заняты населенные пункты Горское и Золотое, пишет "Газета.ру".

По словам военного аналитика Бориса Рожина, к Суровикину относятся "не просто с уважением, а боятся". "Потому что голова с плеч может слететь моментально: Суровикин не церемонится с бестолковыми командирами", - написал он в Telegram.

Военкор Александр Сладков назвал Суровикина "одним из самых суровых военачальников России". "Надеюсь, он будет еще суровее", - отметил он.

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