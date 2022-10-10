Специалисты поспорили о пригодности чеченских росгвардейцев для охраны Крымского моста

10 октября 2022, 20:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У росгвардейцев из Чечни нет достаточных компетенций в обращении с техникой, необходимой для охраны Крымского моста, счел полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Кадыров предложил привлечь силовиков Чечни к охране моста, будучи уверенным в их пригодности к этому, возразил полковник полиции Амир Колов.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров после подрыва грузовика на Крымском мосту заявил о готовности росгвардейцев из Чечни контролировать движение и досматривать транспорт на нем. Путин вверил полномочия по охране моста сотрудникам Федеральной службы безопасности.

8 октября рано утром на Крымском мосту движение было полностью закрыто в связи с подрывом там грузового автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелось семь цистерн грузового состава, два автомобильных пролета моста частично обрушились.

Бойцы Росгвардии из Чечни годны для физической охраны объекта, но это не полноценная охрана, заявил полковник ФСБ в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. "Они могут обеспечить физическую охрану. Но не больше. А это могут делать любые подразделения и структуры, вплоть до ЧОПов. Главное, как организовано", - сказал он.

По его словам, значительная часть безопасности обеспечивается другими специалистами."Это профессионалы, управляющие системами противоракетной и противовоздушной обороны, подводной разведкой, системой обнаружения технических устройств. А у Кадырова таких специалистов нет", - считает Гудков.

Полковник полиции Амир Колов заявил, что из существующих частей Росгвардии и полиции, именно бойцы чеченской Росгвардии вполне подготовлены для охраны объектов типа Крымского моста. "Вопрос стоит о дисциплине, а также о компетенции и полномочиях командования. С этой точки зрения, чеченские подразделения на голову выше смотрятся", - указал он.

По его словам, важно и умение использовать технические средства для охраны моста. "Сегодня нельзя обойтись без техсредств. У Кадырова целая академия спецназа. И там обучают не только, к примеру, рукопашному бою, но бойцы проходят и техническую подготовку, они обучаются обращаться со спецтехникой, знают, что где установить, как выявлять уязвимые места. И раз Кадыров заявил, что может взять ответственность за охрану моста, значит, он готов отвечать за обеспечение и за подготовку своих бойцов", - отметил Колов.

Он полагает, что другого пути, кроме как усилить проверки грузов и пассажиров не существует, хотя конечно это вызовет определенные затруднения и замедление движения по мосту.

"Все ещё зависит (от того), как это будет организовано. Это не должно быть, как ГИБДД действует порой: перекрывают три полосы и на одной полосе и движение, и проверки. Нужно организовать достаточно КПП, площадки для осмотра машин и прочее. Другого выхода нет, даже невзирая на возможное усложнение движения", - сказал Колов.

Численное увеличение охраняющих мост не очень поможет усилению безопасности, уверен Гудков. "Техническое оснащение постов охраны могло бы как-то помочь", - отметил Гудков.

По его словам, он не знает устройств, которые бы могли проверять машины на ходу. "А значит и при использовании технических устройств создадутся пробки. Потому что даже для быстрого сканирования машину минут на пять надо остановить И это уже создаст пробку. А уж тем более любое усиление проверок обычными способами", - подчеркнул Гудков.

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