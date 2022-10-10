Оперштаб Кубани попросил отложить поездки и отправку грузов в Крым

10 октября 2022, 15:37

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Из-за скопления транспорта у Керченской переправы владельцев грузов и пассажирских автобусов оперативный штаб Краснодарского края попросил отложить поездки в Крым.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября оперштаб Кубани отчитался об открытии двух стоянок для водителей, которые не могут проехать в Крым после частичного обрушения полотна Крымского моста. Одна стоянка была открыта около поселка Ильич, вторая - на развилке "Тамань - Волна". К 10 октября было открыто восемь таких стоянок, на которых могут разместиться 970 грузовых и 1890 легковых автомобилей.

9 октября начала работу Керченская паромная переправа и возобновилось движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту. Вечером того же дня было восстановлено движение пригородных поездов через Крымский мост. Пользователи Telegram пожаловались на многочасовое ожидание в пробках на пути из Краснодарского края в Крым.

"В районе Керченской паромной переправы растет скопление грузовых автомобилей... Очередь на переправу сейчас ожидают около 700 грузовых автомобилей. При этом к вечеру 9 октября было перевезено в обе стороны 162 грузовика", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в 14.52 мкс в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В настоящий момент по Крымскому мосту организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовых автомобилей работает паромная переправа из порта "Кавказ" в Керчь. Заторов в Темрюкском районе Краснодарского края утром, 10 октября, не наблюдалось, дорожная ситуация оценивалась как штатная.

Обеспечить пропуск, сопоставимый с трафиком по Крымскому мосту, паромная переправа не может по объективным причинам. В настоящий момент задействовано восемь стоянок, где водители могут дождаться своей очереди на переправу, там обеспечены все необходимые условия, в том числе пункты обогрева и горячего питания, говорится в сообщении.

Минтранс планирует расширить масштабы перевозок - сегодня, 10 октября планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, до 16 октября выйдет еще одно судно, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "Интерфакс".

Напомним, с утра 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

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