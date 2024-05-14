38 участников протестной акции задержаны в Ереване

14 мая 2024, 10:19

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38 противников делимитации границы с Азербайджаном задержаны сегодня в ходе акций неповиновения в Ереване после того, как они попытались блокировать движение, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая, в Ереване противники делимитации границы продолжили акции неповиновения. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полицейские задержали 156 протестующих за неподчинение полицейским (статья 182 КоАП Армении), позднее они были освобождены.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян 1 . Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра, если направят общественное недовольство в нужное русло, указали 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня утром сторонники оппозиционного движения за отставку Никола Пашиняна провели акции неповиновения, передает корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

Участники акции шествием прошли по центральным улицам Еревана, скандируя призывы присоединиться к протестному движению. Силовики предупредили, что любая попытка выйти на проезжую часть будет рассматриваться как попытка блокировать движение.

Дойдя до пересечения улиц Абовяна и Бюзанда близ Площади Республики противники делимитации вышли на проезжую часть. После этого начались жесткие задержания. В пресс-службе МВД Армении «Кавказскому узлу» сообщили о 38 задержанных активистах.

«Их задержали за административное правонарушение, предусмотренное 182-й статьей КоАП «Неподчинение законному требованию полиции». После составления протокола задержанных отпустят», - пояснил представитель полиции.

Сегодня к протестующим в Ереване присоединились студенты и школьники, отмечает агентство "Новости-Армения".

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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