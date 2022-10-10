Возобновлено движение пригородных поездов по Крымскому мосту

10 октября 2022, 07:49

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Движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено, а на Керченской переправе сегодня планируется запустить третий паром, сообщил Минтранс. Пользователи Telegram пожаловались на многочасовое ожидание в пробках на пути из Краснодарского края в Крым.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу. Ведомство также сообщило, что движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования по Крымскому мосту возобновилось по графику, и пообещало, что вечером 9 октября будет восстановлено движение пригородных пассажирских поездов.

После запуска переправы пробки на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигают в Краснодарском крае нескольких километров, а стоящие в них люди не понимают, куда им лучше ехать, пожаловались вечером 9 октября пользователи Telegram-чатов, назвав ситуацию "адом". Минтранс рапортовал о запуске двустороннего движения по автомобильному мосту и заверил, что переправа на паромах бесплатна.

По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, сообщил Минтранс поздно вечером 9 октября в своем Telegram-канале. "Проведенные сегодня работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту. Первый пригородный поезд, который уже отправился из Керчи, пересек Крымский мост, а с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту. С завтрашнего дня движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию", - сообщило министерство.

На паромной переправе к вечеру 9 октября в обе стороны перевезено "почти 1500 человек и 162 грузовика", отчитался позднее Минтранс в другой публикации в Telegram-канале.

"За неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 [мск] 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым - 778 человек. Чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров - 757 человек - доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек - автомобильно-пассажирскими паромами «Керченский-2» и «Лаврентий». За это время паромы также перевезли в морской порт Кавказ (Краснодарский край) 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт Керчь – 77 тяжелых грузовиков", - говорится в сообщении.

10 октября планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели - еще одного судна, подчеркивается в публикации.

Пользователи Telegram сообщили о многочасовом ожидании в пробках

Некоторые пользователи Telegram в чате "Крымский мост и Керченская паромная переправа" выразили беспокойство тем, что не знают, пропускают ли по мосту небольшие грузовики и микроавтобусы.

"Ребят, если увидите, что по мосту пустили малотоннажные машины типа "Газель", напишите, пожалуйста", - попросил, в частности, Владимир Блохин, к 07.40 мск не получив в чате ответа на свою просьбу. "Скажите, пожалуйста, микроавтобусы пропускают? Форд Транзит", - написала Ната Ната. "По мосту - только легковые. Вам на паром", - ответил 16986.

Другие пользователи пожаловались на многочасовое ожидание в пробках. "Как обстановка со стороны материка, быстро двигается пробка в Крым?" – поинтересовался Арсен. "Стоим в сторону Крыма с 14.00, только на заправке, ещё до проверки не доехали", - сообщила Евгения в 21.28 мск 9 октября. "Тоже стоим в пробке на заправке с 22.30. Едем в сторону Крыма", - написал сегодня в 03.24 мск Elz Elzarik.

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. Вечером 8 октября, по данным Минтранса, первый пассажирский поезд из Симферополя в Москву проехал по мосту.

Керченская паромная переправа до запуска Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа закончила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

До открытия Крымского моста, летом 2017 года, туристы также жаловались на долгое ожидание очереди на паром под палящим солнцем, отсутствие бесплатной питьевой воды и высокие цены на еду в кафе.

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