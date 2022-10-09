Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту возобновлено

09 октября 2022, 02:12

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Первый пассажирский поезд из Симферополя в Москву проехал по Крымскому мосту, сообщил Минтранс России.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 8 октября на Крымском мосту движение было полностью закрыто в связи с подрывом там грузового автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелось семь цистерн грузового состава, два автомобильных пролета моста частично обрушились. Во второй половине дня по мосту было запущено автомобильное движение в реверсивном режиме.

Вечером 8 октября первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Симферополь - Москва, прошел по Крымскому мосту, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс России.

На официальном Telegram-канале Минтранса России говорится, что сначала по мосту пустили тестовый поезд, он проехал успешно. Было получено разрешение на движение поездов. Спустя несколько часов началось движение грузовых поездов.

Также возобновилась продажа железнодорожных билетов на сегодня, 9 октября. Всего за ночь планируется, что по мосту проедет 12 поездов, информирует "Коммерсант".

Напомним, строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 году, 15 мая 2018 года была открыта автомобильная часть, движение большегрузного транспорта по мосту началось 1 октября того же года. В августе 2019 года российские власти и "Автодор" заявили о планах строительства новой дороги, соединяющей Краснодар с Крымским мостом. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение - в июле 2020 года. Паромная переправа Тамань-Керчь закончила работу в сентябре 2020 года.

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