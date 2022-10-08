Минтранс отчитался о реверсивном движении по Крымскому мосту

08 октября 2022, 17:02

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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в реверсивном режиме, поезда по мосту будут запущены сегодня вечером, сообщил Минтранс России.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня рано утром на Крымском мосту движение было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелось семь цистерн грузового состава, два автомобильных пролета моста частично обрушились.

По Крымскому мосту запущено движение автомобилей и автобусов в реверсивном режиме, сообщил сегодня Минтранс России в своем Telegram-канале.

В более раннем сегодняшнем сообщении ведомства указано, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по одной полосе в реверсивном режиме. Глава Минтранса Виталий Савельев "дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра", говорится в публикации.

Планируется возобновить и движение поездов по Крымскому мосту после 20.00 мск. В частности, в Telegram-канале ведомства опубликован предполагаемый график движения поездов, два из них поезд на Москву из Симферополя и поезд в Санкт- Петербург из Севастополя, планируется отправить из этих городов уже после 17.10 мск.

Напомним, строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 году, 15 мая 2018 года была открыта автомобильная часть, движение большегрузного транспорта по мосту началось 1 октября того же года. В августе 2019 года российские власти и "Автодор" заявили о планах строительства новой дороги, соединяющей Краснодар с Крымским мостом. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение - в июле 2020 года. Паромная переправа Тамань-Керчь закончила работу в сентябре 2020 года.

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