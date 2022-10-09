Пользователи пабликов назвали "адом" ситуацию на Керченской паромной переправе

09 октября 2022, 18:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пробки на дорогах к Крымскому мосту и Керченской паромной переправе достигают в Краснодарском крае нескольких километров, а стоящие в них люди не понимают, куда им лучше ехать, пожаловались пользователи Telegram-чатов, назвав ситуацию "адом". Минтранс отчитался о запуске двустороннего движения по автомобильному мосту и заверил, что переправа на паромах бесплатна.

Как писал "Кавказский узел", Минтранс России сегодня отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу. Около 200 большегрузов в Краснодарском крае стоят в пробке, ожидая очереди для погрузки на паром, сообщило ТАСС. Водители пожаловались, что власти на фоне отчетов о полном контроле ситуации около порта "Кавказ" недостаточно информируют людей об ограничениях на проезд и о работе паромной переправы.

Утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. В тот же день Минтранс отчитался о возобновлении автомобильного движения по мосту в реверсивном режиме. Вечером 8 октября, по данным ведомства, первый пассажирский поезд из Симферополя в Москву проехал по Крымскому мосту.

Множество вопросов о работе паромной переправы остаются без ответа

Пользователи Telegram в чате "Паромная переправа Керчь. Крымский Мост" сегодня задали вопросы о ситуации около Крымского моста и паромной переправы со стороны Кубани. "По поводу микроавтобусов подскажите, пускают или нет?" – написал, в частности, Андрей. "Нет", - ответила ему Нина Алёхова. "Микроавтобус пока только на паром, но там ад", - уточнил администратор канала.

"Пока мы стояли, [паром] Керченский-2 успел сделать ходку и вернуться", - посетовала Женя Лобанова, опубликовав фото парома.

Администратор канала призвал очевидцев сообщать в чате о ситуации. "Уважаемые участники группы! Кто будет пересекать мост, уточните на пункте пропуска есть ли какие-то правила внеочередного проезда? Беременные, маленькие дети, инвалиды! Люди стоят в общей очереди и не знают, на что им рассчитывать! Также интересует информация по легковым авто с прицепом! Заранее благодарю", - написал он.

"Мы ещё не подъехали к мосту, может быть, кто-нибудь узнает у сотрудников ГИБДД, пропускают ли с прицепом через мост?" – поинтересовался пользователь с ником "Д Д", не получив к 18.30 ответа на свой вопрос.

Аналогичные вопросы задали сегодня пользователи Telegram в чате "Крымский мост и Керченская паромная переправа". "Подскажите пожалуйста, паромы (катера) для пассажиров без авто ходят? Если да, где осуществляется посадка?" – написал, в частности, пользователь с ником 1. "Подскажите, пожалуйста, пробка продвигается или стоит на месте?" – спросил Сергей Самосуев.

"Подскажите, в Крым на "Газели" только через паром?" – написал Александр. "Может у кого-то есть телефон горячей линии, чтобы узнать по ситуации с грузовиками?" – написал Евгений. "На легковой в Крым лучше ехать по мосту или на пароме?" – задала вопрос Александра.

Большинство вопросов, по состоянию на 18.30 мск, остались без ответа. Некоторые пользователи мессенджера поделились подробностями о ситуации с дорожными пробками. "Очередь до моста порядка 3-4 км, движение нулевое, все машины стоят на месте", - сообщила Olesya. "За 1 час муж проехал 100 метров", - добавила она же в другом комментарии. "Если про мост - вопрос, а интернет там (у мужа) ловит?" - поинтересовался BushVS. "Нет, интернет не ловит", - ответила Olesya.

"Стоим в пробке со стороны Тамани, не двигаемся, легковая", - написала Евгения. "Очереди сворачивают и отправляют на стоянку. (Отстойник) далее по записи. Время прибытия, маршрут, груз/люди, гос. номер. Эти списки мониторят и предположительно будут сначала отправляться люди с автобусов, потом фуры со скоропортящимися продуктами. Про судьбу остальных пока ни слова. "Ждите мы вас позовём". Пока что на паромах передвигаются в основном армейские КамАЗы и МЧС", - сообщил Владимир Блохин.

"Сейчас очередь 8 км, продолжаемся двигаться, долго не стоим. Видимо, как раз сейчас пустили очередь из Крыма", - написала Сабина Горячек. "В 16:00 пробка была 8 км, сейчас конечно больше, но мы двигаемся примерно 1 км в час", - уточнила она в другом комментарии.

На автомобильной части моста открыт двусторонний проезд

На Крымском мосту открыт двусторонний проезд, сообщил сегодня Минтранс России в своем Telegram-канале. "Дорожники восстановили барьерное ограждение на левой и правой частях моста (240 метров, 4 пролета), нанесли временную разметку. Завершение данных работ позволило обеспечить с 16:00 (мск) 9 октября двухсторонний проезд легкового транспорта по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив", - сообщило министерство.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры второго пути, добавило ведомство. "В работах участвуют сотрудники «Крымской железной дороги» и другие работники, которые трудятся в круглосуточном режиме. На объекте задействовано необходимое количество специалистов и техники", - отмечается в публикации.

Перевозки на паромах и пассажирских судах осуществляются бесплатно, подчеркнул Минтранс. "В морской порт Керчь прибыл паром «Лаврентий». Это второй автомобильно-пассажирский паром, вышедший на работу по доставке автомобилей и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива. В ближайшее время начнётся погрузка парома, который затем отправится через пролив в порт Кавказ", - сообщило в 16.16 мск ведомство.

Паром «Керченский-2» совершил к этому времени три круговых рейса, доставив в общей сложности 69 автомашин и 124 пассажира, отмечается в сообщении. Таким образом, с начала работы Керченской переправы уже перевезено: паромом «Керченский 2» - 124 пассажира, 69 автомашин; пассажирским судном «Диана Тривиа» - 508 пассажиров; пассажирским судном «Клемез» - 36 пассажиров. Перевозки осуществляются бесплатно. В настоящий момент ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив", - говорится в публикации Минтранса.

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