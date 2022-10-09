Водители назвали пробки перед портом "Кавказ" недоработкой чиновников

09 октября 2022, 15:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти при обилии отчетов о полном контроле ситуации около порта "Кавказ" недостаточно информируют людей об ограничениях на проезд и о работе паромной переправы, пожаловались водители, ожидающие очереди на паром.

Как писал "Кавказский узел", Минтранс России сегодня отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу. Около 200 большегрузов в Краснодарском крае стоят в пробке, ожидая очереди для погрузки на паром, сообщило ТАСС. Оперштаб Кубани заявил, что на оборудованных стоянках для водителей в Тамани и поселке Ильич организованы пункты обогрева и работает полевая кухня.

Утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. В тот же день Минтранс отчитался о возобновлении автомобильного движения по мосту в реверсивном режиме. Вечером 8 октября, по данным ведомства, первый пассажирский поезд из Симферополя в Москву проехал по Крымскому мосту.

Жительница Кубани Олеся Анастас, которая одной из первых проехала по Крымскому мосту после возобновления движения, рассказала, что вечером 8 октября выехала из Приморско-Ахтарска в Ялту. "До Темрюка мы доехали быстро без всяких проблем. Нас несколько раз останавливали, спрашивали, куда мы едем, говорили: "Знаете, что там затруднено движение?" Мы говорили, что знаем, но нам обязательно надо ехать, и нас пропускали. Несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД и каждый раз пропускали дальше. У нас внештатная ситуация - мы на легковом автомобиле, но с прицепом. И нигде нет информации, можно ли ехать с прицепом или нет. Есть только, что [пропускают] легковые автомобили и автобусы, а дальше ничего", - приводит сегодня ее слова "Лента.ру".

По словам Анастас, их пропускали с прицепом, но перед последним съездом сотрудник сказал: "Я вас с прицепом не пущу, разворачивайтесь, езжайте на паром". "Паромов не было, мы вернулись обратно, решили поехать вокруг. Когда проезжали один заезд в районе поворота на порт Кавказ, смотрим, что там стоят сотрудники и нет вообще пробки. Мы к ним подъехали, спрашиваем, можно ли с прицепом. Нам говорят, что можно, мы заезжаем и собираем все абсолютно пробки, которые через Тамань объехали. Если бы не эта ситуация, мы бы проехали Крымский мост часа за 4, а так у нас вышло 12", - рассказала Олеся Анастас.

На самом Крымском мосту, по ее словам, досматривают все транспортные средства и всех пассажиров. "Если машина загружена, то пропускают через рентген. У нас был пустой прицеп и просто сумка с одеждой. Тогда пассажиры проходят досмотр, как в аэропорту, через рамку, а машину пустую просто досматривают сотрудники, поэтому две очереди. Собирают порядка 100 машин, едем колонной, впереди и сзади сопровождают машины с мигалкой", - процитировало Анастас издание.

Один из дальнобойщиков, ехавших из Краснодарского края в Крым, рассказал вечером 8 октября, что стоит там с утра. "Вначале по телевизору обещали паром после 11:00, потом после 18:00. Ссылались на погоду и сильный шторм. Вы ощущаете здесь сильный ветер? Не верьте телевидению. У нас всё так в стране – все отчитываются, как всё хорошо, а по факту - сами видите", - приводит сегодня его слова "Блокнот Краснодара".

Другой дальнобойщик также сообщил, что весь день ждал открытия паромной переправы. "Теперь обещают паром после полудня в воскресенье (9 октября). Спать придётся в машинах. Знаем, что недалеко отсюда есть лагерь, но как всё там устроено, не знаем. Да и место терять в очереди не хочется – потом заново неизвестно сколько стоять. Смотрим и читаем новости, но там говорят, мягко говоря, не то, что видим", - процитировало водителя издание.

Водитель микроавтобуса Сергей сообщил, что вез детскую команду по регби с турнира в Сочи. "Со стороны Краснодарского края на посту ДПС нас без проблем пропустили, но чуть дальше проезд был перекрыт. Пропускали только легковые автомобили. Пытался уговорить сотрудников полиции, но они ответили, что так, как у меня права категории «Д», значит микроавтобус – крупногабаритный транспорт, и нам путь закрыт. Меня с детьми отправили к порту «Кавказ». Пришлось ехать ещё 70 километров. Когда приехали в лагерь, то было не ясно, когда детей заберут. Ждали открытия парома, который до сих пор не ходит", - рассказал сегодня ночью мужчина.

По его словам, в итоге он "повёз за десятки километров детишек в сетевой магазин", чтобы купить всё необходимое. "Потом вернулись в лагерь. В конце концов, за детьми приехали сотрудники ГИБДД, которые увезли их в порт «Кавказ». А я остался. Меня не берут, а микроавтобус я не брошу. Вот стою на улице в два часа ночи, слежу, чтобы ничего не скрутили и не выкрутили у автобуса, вместе с другими водителями. Нас просто оставили на произвол судьбы", - приводит его слова издание.

Недовольством поделился и другой водитель. "Я вёз в Керчь моряков. Доехали до моста, а там нас не пустили на микроавтобусе. Поехали сюда, к порту. В итоге моряков забрали, а я здесь. Хорошо, моряки оплатили номер, есть, где ночевать. Напишите правду, нас тут бросили, как котят - водителей. Что делать дальше, я не знаю. Некоторые дальнобойщики вечером уехали отсюда. Пока никто не вернулся. Я сегодня спать не буду, надо охранять транспорт", - процитировало водителя издание.

К 15.40 мск под публикацией издания размещено 12 комментариев. Авторы некоторых из них упрекнули недовольных водителей. "Все ждали чего? Что через 5 минут прилетит волшебник в голубом вертолете и все сразу исправит? Я так понимаю, кормежку бесплатно, пункты обогрева обеспечили? Т.е. какие-то пусть и не очень комфортные условия для ожидания обеспечили. Ну не вышло сразу наладить эту паромную переправу, на это может быть куча объективных причин, крайне маловероятно, что это происходит, потому что кому-то не хочется её организовать. В конце концов, сутки ожидания - это не так уж и много", - написал, в частности, читатель издания с ником Александр. "Вот народ, сразу заскулили, по первому требованию их не пропускают", - согласилась Люда.

"Люди ждали чётких и слаженных действий от соответствующих структур, а увидели хаос и анархию. Нет информации и понимания - нет спокойного ожидания разрешения проблемы. Информационная пустота - это зло. Привыкли вдогонку ссылаться на то, что всех оповестили, поскольку нужная информация была размещена в газете "Гудок" с тиражом в 10000 экземпляров", - возразил читатель с ником "Радуга".

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая 2018 года, движение большегрузов по нему началось 1 октября того же года. Пассажирские поезда по мосту стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение открылось в июле 2020 года. Паромная переправа Тамань-Керчь выполнила последний рейс с пассажирами в октябре 2018 года, а закончила работу в сентябре 2020 года из-за отсутствия заказов на перевозки.

Керченская паромная переправа - морской путь, соединяющий Крым с Краснодарским краем. До запуска Крымского моста переправа выполняла перевозки через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

При этом летом 2017 года туристы также жаловались на долгое ожидание очереди на паром под палящим солнцем, отсутствие бесплатной питьевой воды и высокие цены на еду в кафе.

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