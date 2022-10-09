Очередь из фур образовалась на дороге к порту "Кавказ"

09 октября 2022, 14:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Паромная переправа через Керченский пролив начала работу после обрушения полотна Крымского моста, сообщил Минтранс. Водители большегрузов в Краснодарском крае стоят в пробке, ожидая очереди для погрузки на паром.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 октября первый пассажирский поезд из Симферополя в Москву проехал по Крымскому мосту, сообщил Минтранс России. Также возобновилась продажа железнодорожных билетов на 9 октября для проезда по мосту. Ранее оперштаб Кубани пообещал, что паромная переправа в Крым начнет работу 9 октября.

Утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. В Краснодарском крае организованы стоянки для водителей, которые не могут проехать в Крым после обрушения полотна Крымского моста. В тот же день Минтранс отчитался о возобновлении автомобильного движения по мосту в реверсивном режиме.

Паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа начала работу, сообщил сегодня Минтранс России. "Паром «Керченский-2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из п. Крым в 1:52 [мск]. Он доставил в порт "Кавказ" 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту "Кавказ" на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 [мск] доставлены в п. Крым. В 5:50 [мск] паром вышел в третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров. Паромная переправа работает стабильно", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, сделанной в темное время суток. На ней виден уходящий паром. "Впервые за три года из Керченской паромной переправы в порт "Кавказ" отправляется паром "Керченский-2", - комментирует мужчина за кадром.

15 мая 2018 года была открыта автомобильная часть Крымского моста, движение большегрузов по нему началось 1 октября того же года. Пассажирские поезда по мосту стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение открылось в июле 2020 года. Паромная переправа Тамань-Керчь выполнила последний рейс с пассажирами в октябре 2018 года, а закончила работу в сентябре 2020 года из-за отсутствия заказов на перевозки.

Также Минтранс сообщил в 10.54 мск, что движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования по Крымскому мосту "осуществляется согласно нормативному графику". "В 19.00 [мск] также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку", - отмечается в публикации.

Автомобили, которые перевозят скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в другом сообщении, размещенном в Telegram-канале Минтранса в 13.00 мск.

Водители большегрузных машин ожидают погрузки на паром

На подъездах к порту "Кавказ" в Краснодарском крае наблюдается очередь из примерно 200 автомобилей, сообщило в 12.30 мск со ссылкой на своего корреспондента ТАСС в своем Telegram-канале. "При этом первыми на погрузку пропускают пассажирские автобусы. Они направляются непосредственно со стоянок и, минуя очередь, заезжают в зону таможенной безопасности порта, где и ждут начала погрузки", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба Кубани, оборудованные стоянки для водителей в районе Крымского моста приняли за ночь около 1200 автомобилей. "Продолжают свою работу площадки, развернутые в районе порта Кавказ, в Тамани и поселке Ильич. Организованы стоянки, пункты обогрева, работает полевая кухня, всем предоставляют воду, горячее питание. На местах дежурят сотрудники скорой помощи, казаки, ГО и ЧС", - говорится в публикации, размещенной сегодня в Telegram-канале оперштаба.

8 октября и ночью площадка в районе порта «Кавказ» приняла "около 800 автомобилей, в основном легковых". "В поселке Ильич - около 400, в Тамани – около 400 машин. С утра все стоянки продолжают свою работу в штатном режиме. Пассажиры в машинах ждут погрузки на паром", - отмечается в сообщении краевого оперштаба.

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