Сельчане в Азербайджане пожаловались на ущерб от подтопления сельхозугодий

11 мая 2024, 15:43

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После дождей река Кура вышла из берегов, и в двух селах Газахского района оказались затопленными посевы и пастбища, пожаловались местные жители. У муниципальных властей нет денег на строительство плотины для защиты сельхозугодий, заявил глава одного из сел.

Уровень воды в реке Кура повысился после дождей, которые шли несколько дней, и в результате река вышла из берегов, а на территории Газахского района оказались подтопленными сельхозугодья и хозяйства в селах Ашагы Салахлы и Орта Салахлы, сообщило поздно вечером 10 мая Media.az.

Житель села Ашагы Салахлы Агали Мурадов сообщил, что занимается животноводством, и его ферма находится на берегу реки, поэтому животных пришлось вывезти.

"Помимо фермы, у меня есть зерновые и кукурузные поля, а также сенокос. В результате разлива Куры наши поля оказались под водой. Потерь среди животных нет. Когда узнали, что вода поднимается, мы вовремя их всех эвакуировали", - сказал Мурадов.

10 мая по сравнению с предыдущим днем уровень Куры стабилизировался, пишет издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Газахе слабый дождь при температуре воздуха +20 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 12 мая дождь прекратится, температура воздуха понизится до +13 градусов, а ветер стихнет до 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В обоих селах затопленными оказались поля зерновых, люцерны и пшеницы. Фермерским хозяйствам "нанесен ощутимый ущерб", пишет сегодня Haqqin.az.

"Столько вложил труда, все пропало. Причем такая ситуация продолжается уже много лет. Плотину, которая могла бы остановить воду, так и не строят", - приводит издание слова одного из местных жителей.

Глава села Ашагы Салахлы Али Будагов сообщил, что в результате разлива Куры и продолжительных дождей в обоих селах затопило 100 гектаров пастбищ и 270 гектаров надельных земель. Всего в селе находится 470 ферм.

Али Будагов подтвердил, что ситуацию могла бы спасти дамба, но у муниципалитета денег на ее строительство нет. По его словам, представители властей Азербайджана уже осмотрели территорию. "Вероятно, летом, когда будет сухая погода, начнется строительство плотины", - цитирует Будагова издание.

Кура - самая крупная река на Южном Кавказе, ее длина - 1515 километров. Река, протекая через Грузию и Азербайджан, впадает в Каспийское море, пишет Azerbaijan.az.

Напомним, в сентябре 2021 года сильные дожди привели к подтоплениям домов и сельхозугодий в Балакенском и Загатальском районах Азербайджана. Под водой оказался и собранный урожай фундука, пожаловались тогда сельчане.

При этом строительство плотин на реке Кура вызвало в декабре 2022 года протесты жителей Нефтчалинского района. Возведение плотин лишит сельчан возможности зарабатывать рыболовством, заявили они.

Чиновники заверили протестующих, что плотина строится для предотвращения проникновения в Куру вод Каспийского моря, а шлюзы обеспечат проход нерестовых рыб, что не скажется на рыболовстве. Сельчане с недоверием отнеслись к оптимистичному прогнозу представителей властей.

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