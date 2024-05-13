Верующий из Абинска арестован по обвинению в экстремизме

13 мая 2024, 17:35

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Заключен под стражу 66-летний Свидетель Иеговы* из Абинска, обвиняемый в участии в экстремистской организации, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов СКФО и ЮФО возбуждено уголовных дел против Свидетелей Иеговы*, рассказал в феврале 2023 года представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

По материалам кубанского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Абинска, которому предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина был участником городской религиозной организации «Свидетели Иеговы»* и с 2017 по 2020 год по видеоконференцсвязи участвовал в религиозных собраниях, обрядах и обучающих мероприятиях.

"В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Имя обвиняемого в публикации не указано. Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2017 года Минюст добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных людей исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен верующих. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.