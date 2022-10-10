Увеличено число автостоянок перед Крымским мостом на Кубани

10 октября 2022, 11:23

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Еще шесть стоянок развернуты в Темрюкском районе для водителей, едущих в Крым, теперь на восьми стоянках могут разместиться 970 грузовых и 1890 легковых автомобилей, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября оперштаб Кубани отчитался об открытии двух стоянок для водителей, которые не могут проехать в Крым после частичного обрушения полотна Крымского моста. Одна стоянка была открыта около поселка Ильич, вторая - на развилке "Тамань - Волна".

9 октября начала работу Керченская паромная переправа и возобновилось движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту. Вечером того же дня было восстановлено движение пригородных поездов через Крымский мост. Пользователи Telegram пожаловались на многочасовое ожидание в пробках на пути из Краснодарского края в Крым.

В Темрюкском районе число временных стоянок для водителей машин, едущих в Крым, увеличено до восьми, сообщил оперштаб Кубани.

Две стоянки организованы на трассе поселок Соленый – Порт Кавказ, около поселка Ильич). Одна из них рассчитана на 200 грузовых и 60 легковых автомобилей, там работают гостиница, палатка с пунктом питания и полевой кухней. Вторая стоянка рассчитана на 100 грузовых и 440 легковых автомобилей. В ней открыты две палатки с пунктами питания и работает санузел, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Третья стоянка – в станице Старотитаровской. Ее вместимость - 80 грузовых и 40 легковых автомобилей. Там открыта гостиница с пунктом питания и работает санузел.

Еще одна стоянка организована на трассе Новороссийск – Керчь, вблизи развилки дорог Новороссийск – Керчь и Тамань – Волна. "Вместимость: 40 грузовых и 30 легковых автомобилей. Три палатки для обогрева, полевая кухня, биотуалеты", - говорится в описании стоянки.

Пятая стоянка развернута на трассе А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк. Она рассчитана на 400 грузовых и 1200 легковых автомобилей. Там работают туалеты и душевые кабинки, есть пункт горячего питания.

Еще две стоянки, каждая на 50 грузовых и 50 легковых машин, организованы на трассе Новороссийск – Керчь, около автозаправок "ЛукойлЮгНефтепродукт". Восьмая стоянка развернута в станице Вышестеблиевской, она вмещает 50 грузовых и 20 легковых автомобилей, говорится в публикации.

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

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