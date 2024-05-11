Участники акции протеста на трассе Спитак - Ереван. Фото: Aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2024/05/11/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2274602

11 мая 2024, 19:28

Противники делимитации границы перекрыли трассу Спитак - Ереван

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Участники акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли автодорогу из Спитака в Ереван.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване и регионах Армении возобновились акции неповиновения, в Ереване активисты перекрыли Тбилисское шоссе, проспект Свободы и проспект Гая. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция сегодня отчиталась о задержании 48 протестующих в Ереване.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Сегодня активисты перекрыли трассу Спитак – Ереван, сообщает News.am.

Также с центральной площади Гюмри сегодня начался автопробег в сторону Еревана. Его участники намерены присоединиться к акциям движения "Тавуш во имя родины", пишет издание.

На дороге Спитак – Ереван, которую перекрыли жители, выстроилась очередь легковых и грузовых автомобилей, информирует Aysor.am.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села", "Три участника протестных акций арестованы в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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