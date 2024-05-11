Участник протестов в Ереване получил травмы при задержании силовиками

11 мая 2024, 13:50

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В ереванский медцентр госпитализирован Армен Багдасарян, получивший травмы при жестком задержании силовиками на акции протеста противников делимитации границы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване и регионах Армении возобновились акции неповиновения, в Ереване активисты перекрыли Тбилисское шоссе, проспект Свободы и проспект Гая. Полицейские, применяя силу, начали задерживать протестующих, МВД отчиталось о задержании 41 человека.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения, анонсированные днем ранее. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян 1 .

Один человек пострадал в результате применения полицейскими грубой силы при задержании участников протестных акций в Ереване, заявил адвокат Рубен Меликян.

Пострадавший получил телесные повреждения и ему оказывается медицинская помощь, сообщил на своей странице в Facebook* Меликян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пострадавший – вынужденный переселенец из Нагорного Карабаха, 23-летний Армен Багдасарян. Он госпитализирован в медцентр "Измирлян".

Пациент был доставлен на машине скорой помощи и сказал, что "пострадал в результате применения полицейскими силы", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный врач медцентра. "Пострадала рука, в частности, в области ладони правого запястья", - пояснил он.

Во время акций неповиновения, которые начались в 11 часов (10 мск), были перекрыты мост "Победы", Тбилисское шоссе, участок улицы возле железнодорожного вокзала "Сасунци Давид", а также в Нор Норке, отмечают организаторы протестов.

По состоянию на 13.45 по местному времени (12.45 мск) число задержанных активистов составляет 48 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД Армении.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, указали 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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