Кадыров отчитался об отправке группы бойцов на Украину

14 мая 2024, 13:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отправилась новая группа бойцов, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа, рапортовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Последний раз об отправке такой группы он сообщил 2 мая.

Из аэропорта Грозного в зону проведения СВО отправилась очередная группа военных. Они прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. По прибытии в зону дислокации они вступят в спецназ "Ахмат", сообщил сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Напомним, 22 апреля глава Чечни сообщил, что из республики в зону СВО отправлено более 41,7 тысячи бойцов, включая более 17 тысяч добровольцев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.