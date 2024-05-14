Отправка бойцов на Украину. Грозный, 14 мая 2024 г. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/svo/160823/

14 мая 2024, 13:42

Кадыров отчитался об отправке группы бойцов на Украину

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Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отправилась новая группа бойцов, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа, рапортовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Последний раз об отправке такой группы он сообщил 2 мая.

Из аэропорта Грозного в зону проведения СВО отправилась очередная группа военных. Они прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. По прибытии в зону дислокации они вступят в спецназ "Ахмат", сообщил сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Напомним, 22 апреля глава Чечни сообщил, что из республики в зону СВО отправлено более 41,7 тысячи бойцов, включая более 17 тысяч добровольцев.

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Примечание:

"Кадыров похвалился отправкой на Украину более 41,7 тысячи бойцов", "Даудов получил воинское звание генерал-майора", "Отряд чеченских полицейских отправлен в зону военной операции". 

Автор: "Кавказский узел"

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